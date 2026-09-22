Kaynak: Haber Merkezi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir okul önünde silahlı saldırı gerçekleştirildi. İlk belirlemelere göre 8 kişi saldırıdan etkilendi. Saldırıyı gerçekleştiren saldırganın gözaltına alındığı valilik tarafından açıklandı.

Okuldaki silahlı saldırı sonrası Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya okul önünde ailelere bilgilendirme yaptı.

Kaymakam Kapankaya, “Herkese geçmiş olsun. Yaralanan öğrencilerimiz var. Hastanedeler. Yaralanan öğrencilerimizin ailelerine bilgi verildi, hastanede yanlarına gidebilirler. Okulumuzda şu an öğrencilerimiz yok, tahliye edildiler. Umut ederiz, bir daha böyle bir olay yaşanmasın” dedi.