MHP'li eski vekilin korumasından acı veda

Şişli’de evinde başından vurulmuş halde bulunan 33 yaşındaki Batuhan Bıyıkoğlu’nun, bir dönem MHP Kocaeli Milletvekili ve eski milli futbolcu Saffet Sancaklı’nın ailesinin korumalığını yaptığı ortaya çıktı. Genç adamın ailesine bıraktığı son hatıra ve mesaj, herkesin yüreğini dağladı.