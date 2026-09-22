Elazığ’ın Palu ilçesine bağlı Kırbulak köyünde, arıların bir ağacın gövdesinde oluşturduğu doğal bal bulundu.
Arazide dolaştığı sırada yaşlı ağacın çevresindeki arı hareketliliğini fark eden Bayram Özdoğan, gövdede yaptığı incelemede arıların petek oluşturduğunu gördü. Özdoğan, ardından ağacın gövdesini keserek peteklere ulaştı.
Ağacın içerisinde çok sayıda petek ve kilolarca bal bulunduğu görüldü. Balın bulunduğu ağacın çevresindeki yoğun arı hareketliliği ise Özdoğan tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.