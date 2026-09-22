Kaynak: İHA

Iğdır’ın Cumhuriyet Mahallesi’nde akşam saatlerinde bir kedinin fareyle yaşadığı kovalamaca dikkat çekti.

Şehir merkezinde yakaladığı fareyi bırakmayan kedi, yaklaşık 20 dakika boyunca hayvanı pençeleriyle kontrol etti. Zaman zaman fareyi elinden kaçıran kedi, kısa süre sonra yeniden yakalayarak kovalamacayı sürdürdü.

Kediden kurtulmaya çalışan fare ise bazı anlarda hareketsiz kalarak ölü taklidi yaptı. Ancak bu yöntem de fareyi kedinin pençelerinden kurtarmaya yetmedi.

Kedi ile farenin yaşadığı anlar çevrede bulunan kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Yaklaşık 20 dakika süren kovalamacanın ardından kedi, fareyi ağzına alarak bölgeden uzaklaştı.