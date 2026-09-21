Kaynak: İHA

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okulların açılmasının ardından okul çevrelerinde denetimlerini artırdı.

İlçe merkezinde bulunan 31 okul başta olmak üzere toplam 71 mahalledeki okullarda güvenlik tedbirleri gerçekleştirildi.

Risk durumuna göre değerlendirilecek ve riskli görülen okullarda sabit güvenlik görevlisi olacak. Merkezde emniyet güçleri, kırsal bölgelerde ise jandarma ekipleri de yer alacak.

Genelge doğrultusunda ilçedeki okul önleri ve çevrelerinde polis ekipleri tarafından yoğun denetimler düzenledi. İlkokul, ortaokul ve liseler başta olmak üzere okul çevrelerinde görev alan ekipler, şüpheli şahıslara yönelik GBT sorgulaması, trafik denetlemesi ve durum kontrolleri gerçekleştirdi.

Okul çevrelerindeki denetimlerin süreceği aktarıldı.