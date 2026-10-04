Erdal Sağlam: Fon krizinde çözümsüzlük derinleşiyor

İki hafta önce patlayan fon krizinde hala çözüm yöntemi netleştirebilmiş değil. Buna karşılık krizin faturası büyümeye devam ediyor. Bu kriz nedeniyle döviz rezervlerinde meydana gelen kayıp 13 milyar dolara ulaştı ve fatura büyüyor.

17 Eylül’de patlayan “fon balonu”nun ağır hasar bırakacağı zaten belliydi. Büyüklükleri 20 milyar dolar civarında hesaplanan 131 fonun tasfiye kararının ardından yaklaşık iki hafta geçti ama tasfiye planı detaylarıyla ortaya konamadı.