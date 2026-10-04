Televizyon ekranlarının yanı sıra restoran işletmeciliğiyle de adından söz ettiren Sivrioğlu, eski restoranını yeni konseptiyle müşterilerinin hizmetine sundu. Ünlü şefin mekanı artık kebapçı olarak faaliyet gösteriyor.
Somer şef lüks mekanını kebapçıya çevirdi: Sebebi şaşırttı
MasterChef Türkiye jürisinde yer alan Somer Sivrioğlu, daha önce restoran olarak işlettiği mekanın konseptini değiştirdi.Kaynak: Haber Merkezi
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Sivrioğlu'nun restoranı, isim hakkı bulunan markanın İstanbul'daki faaliyetlerini sonlandırması nedeniyle
kapanmıştı.
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Markanın İstanbul'da hizmet vermemesiyle Somer Şef'in restoranı da kapanmış oldu.
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Somer Sivrioğlu, restoranının kapandığı noktada yeni bir girişim başlattı.
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Ünlü şef, daha önce restoran olarak işlettiği mekanı kebapçıya dönüştürdü.
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Sivrioğlu'nun yeni işletmesi, aynı noktada kebapçı konseptiyle hizmet vermeye başladı.
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Böylece Somer Şef'in restoranı, farklı bir mutfak anlayışıyla yeniden açılmış oldu.
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