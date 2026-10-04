Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Aktüel Somer şef lüks mekanını kebapçıya çevirdi: Sebebi şaşırttı

Somer şef lüks mekanını kebapçıya çevirdi: Sebebi şaşırttı

MasterChef Türkiye jürisinde yer alan Somer Sivrioğlu, daha önce restoran olarak işlettiği mekanın konseptini değiştirdi.

Kaynak: Haber Merkezi
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Somer şef lüks mekanını kebapçıya çevirdi: Sebebi şaşırttı - Resim: 1

Televizyon ekranlarının yanı sıra restoran işletmeciliğiyle de adından söz ettiren Sivrioğlu, eski restoranını yeni konseptiyle müşterilerinin hizmetine sundu. Ünlü şefin mekanı artık kebapçı olarak faaliyet gösteriyor.

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Somer şef lüks mekanını kebapçıya çevirdi: Sebebi şaşırttı - Resim: 2

Sivrioğlu'nun restoranı, isim hakkı bulunan markanın İstanbul'daki faaliyetlerini sonlandırması nedeniyle
kapanmıştı.

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Somer şef lüks mekanını kebapçıya çevirdi: Sebebi şaşırttı - Resim: 3

Markanın İstanbul'da hizmet vermemesiyle Somer Şef'in restoranı da kapanmış oldu.

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Somer şef lüks mekanını kebapçıya çevirdi: Sebebi şaşırttı - Resim: 4

Somer Sivrioğlu, restoranının kapandığı noktada yeni bir girişim başlattı.

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Somer şef lüks mekanını kebapçıya çevirdi: Sebebi şaşırttı - Resim: 5

Ünlü şef, daha önce restoran olarak işlettiği mekanı kebapçıya dönüştürdü.

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Somer şef lüks mekanını kebapçıya çevirdi: Sebebi şaşırttı - Resim: 6

Sivrioğlu'nun yeni işletmesi, aynı noktada kebapçı konseptiyle hizmet vermeye başladı.

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Somer şef lüks mekanını kebapçıya çevirdi: Sebebi şaşırttı - Resim: 7

Böylece Somer Şef'in restoranı, farklı bir mutfak anlayışıyla yeniden açılmış oldu.

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