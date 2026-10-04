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Fon Soruşturması'nda yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2022-2026 yıllarında SPK başkanlığı görevini sürdüren İbrahim Ömer Gönül için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na "güveni kötüye kullanma" suçlamasıyla soruşturma izni verilmesi için talepte bulundu. Gazeteci Muratcan Altuntoprak'ın aktardığı bilgilere göre, Eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül soruşturma kapsamında ifade verdikten sonra adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Savcılığın yazısında; Borsa İstanbul Pay Piyasasında işlem gören hisselerde gerçekleştirildiği değerlendirilen manipülatif eylemlerin portföy yönetim şirketleri ve yatırım fonları aracılığıyla yapıldığına ilişkin ihbar ve tespitler üzerine dört ayrı soruşturmanın kapsamlı şekilde sürdürüldüğü kaydedildi.

Altuntoprak'ın konuya ilişkin olarak paylaştığı belge şöyle:

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