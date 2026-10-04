Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Otokar’ın 1.5 milyar dolarlık ihracat sözleşmesinin detayları belli oldu

Otokar’ın 1.5 milyar dolarlık ihracat sözleşmesinin detayları belli oldu

Otokar, çeşitli tekerlekli zırhlı araçlar ve entegre lojistik destek hizmetleri için 1 milyar 472 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı. Sözleşmenin yürürlüğe girmesi için resmî izin, teminat ve avans ödemesi şartlarının tamamlanması gerekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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Otokar’ın 1.5 milyar dolarlık ihracat sözleşmesinin detayları belli oldu - Resim: 1

Otokar, 1 Ekim sabahı Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla 1 milyar 472 milyon 80 bin 360 dolar tutarında ihracat sözleşmesi imzaladığını duyurdu.

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Otokar’ın 1.5 milyar dolarlık ihracat sözleşmesinin detayları belli oldu - Resim: 2

Anlaşma; farklı tiplerde tekerlekli zırhlı araçların yanı sıra bu araçlara yönelik entegre lojistik destek hizmetlerini kapsıyor.

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Otokar’ın 1.5 milyar dolarlık ihracat sözleşmesinin detayları belli oldu - Resim: 3

Ancak sözleşme henüz yürürlüğe girmiş değil. Bunun için gerekli resmî makam izinlerinin alınması, teminat mektubu işlemlerinin tamamlanması ve müşterinin avans ödemesini gerçekleştirmesi gerekiyor.

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Otokar’ın 1.5 milyar dolarlık ihracat sözleşmesinin detayları belli oldu - Resim: 4

Patronlar Dünyası’ndaki habere göre sözleşmede dikkat çeken finansal kalemlerden biri 441 milyon 624 bin 108 dolarlık banka teminat mektubu.

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Otokar’ın 1.5 milyar dolarlık ihracat sözleşmesinin detayları belli oldu - Resim: 5

Otokar, söz konusu teminatı hem sözleşmeden doğan yükümlülükleri hem de tahsil edilecek avansı güvence altına almak amacıyla sağlayacak.

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Otokar’ın 1.5 milyar dolarlık ihracat sözleşmesinin detayları belli oldu - Resim: 6

Bu tutar, toplam sözleşme bedelinin yüzde 30’una denk geliyor.

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Otokar’ın 1.5 milyar dolarlık ihracat sözleşmesinin detayları belli oldu - Resim: 7

Ancak şirket KAP açıklamasında avans oranını yüzde 30 olarak belirtmedi; teminatın hem sözleşme yükümlülükleri hem de alınacak avans için kullanılacağını bildirdi.

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Otokar’ın 1.5 milyar dolarlık ihracat sözleşmesinin detayları belli oldu - Resim: 8

Teminatın hangi banka veya bankalar tarafından sağlanacağı, vadesi, karşı teminat koşulları ve Otokar’ın ödeyeceği komisyon tutarı ise açıklanmadı.

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Otokar’ın 1.5 milyar dolarlık ihracat sözleşmesinin detayları belli oldu - Resim: 9

Otokar’ın 30 Haziran 2026 itibarıyla 76,8 milyar TL toplam varlığı ve 5,54 milyar TL özkaynağı bulunuyor.

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Otokar’ın 1.5 milyar dolarlık ihracat sözleşmesinin detayları belli oldu - Resim: 10

Şirket, 2026’nın ilk altı ayında 21,17 milyar TL hasılat elde ederken 4,49 milyar TL net dönem zararı açıkladı.

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Otokar’ın 1.5 milyar dolarlık ihracat sözleşmesinin detayları belli oldu - Resim: 11

Şirketin 2026 ilk çeyrek yatırımcı sunumunda yer alan verilere göre, doğrudan Otokar tarafından gerçekleştirilecek önemli projelerden oluşan sipariş bakiyesi yaklaşık 671 milyon avro ve 1 milyon dolar düzeyindeydi.

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Otokar’ın 1.5 milyar dolarlık ihracat sözleşmesinin detayları belli oldu - Resim: 12

Bu tutarın önemli bölümünü Romanya projesi oluşturuyordu.

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Otokar’ın 1.5 milyar dolarlık ihracat sözleşmesinin detayları belli oldu - Resim: 13

Yeni sözleşmenin gerekli şartların tamamlanıp yürürlüğe girmesi halinde Otokar’ın açıklanmış sipariş büyüklüğünde önemli bir değişim yaratması bekleniyor.

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Otokar’ın 1.5 milyar dolarlık ihracat sözleşmesinin detayları belli oldu - Resim: 14

Anlaşmanın tutarı, şirketin önemli ihracat projelerinden biri olan Romanya sözleşmesinin de üzerinde.

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Otokar’ın 1.5 milyar dolarlık ihracat sözleşmesinin detayları belli oldu - Resim: 15

Otokar, Kasım 2024’te Romanya Savunma Bakanlığı adına Romtehnica ile 1.059 COBRA II aracı için yaklaşık 857 milyon avroluk sözleşme imzalamıştı.

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Otokar’ın 1.5 milyar dolarlık ihracat sözleşmesinin detayları belli oldu - Resim: 16

Bu kapsamda ilk 278 aracın Türkiye’de, kalan 781 aracın ise Romanya’da üretilmesi planlanmıştı.

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Otokar’ın 1.5 milyar dolarlık ihracat sözleşmesinin detayları belli oldu - Resim: 17

Yeni sözleşmede araç teslimatlarının 2027 yılında başlaması ve üç yıl içinde partiler hâlinde tamamlanması planlanıyor. Buna karşın anlaşmanın toplam süresi yedi yıl olarak belirlendi.

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Otokar’ın 1.5 milyar dolarlık ihracat sözleşmesinin detayları belli oldu - Resim: 18

Sözleşmenin yalnızca araç teslimatlarını içermemesi, bu süre farkının nedenlerinden biri olarak öne çıkıyor.

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Otokar’ın 1.5 milyar dolarlık ihracat sözleşmesinin detayları belli oldu - Resim: 19

Anlaşma kapsamında entegre lojistik destek hizmetleri de bulunuyor.

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Otokar’ın 1.5 milyar dolarlık ihracat sözleşmesinin detayları belli oldu - Resim: 20

Bununla birlikte 1 milyar 472 milyon 80 bin 360 dolarlık toplam bedelin ne kadarının araçlara, ne kadarının yedek parça, bakım, eğitim veya diğer lojistik hizmetlere ayrıldığı açıklanmadı.

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