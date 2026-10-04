Otokar, 1 Ekim sabahı Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla 1 milyar 472 milyon 80 bin 360 dolar tutarında ihracat sözleşmesi imzaladığını duyurdu.
Otokar’ın 1.5 milyar dolarlık ihracat sözleşmesinin detayları belli oldu
Otokar, çeşitli tekerlekli zırhlı araçlar ve entegre lojistik destek hizmetleri için 1 milyar 472 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı. Sözleşmenin yürürlüğe girmesi için resmî izin, teminat ve avans ödemesi şartlarının tamamlanması gerekiyor.Kaynak: Haber Merkezi
Anlaşma; farklı tiplerde tekerlekli zırhlı araçların yanı sıra bu araçlara yönelik entegre lojistik destek hizmetlerini kapsıyor.
Ancak sözleşme henüz yürürlüğe girmiş değil. Bunun için gerekli resmî makam izinlerinin alınması, teminat mektubu işlemlerinin tamamlanması ve müşterinin avans ödemesini gerçekleştirmesi gerekiyor.
Patronlar Dünyası’ndaki habere göre sözleşmede dikkat çeken finansal kalemlerden biri 441 milyon 624 bin 108 dolarlık banka teminat mektubu.
Otokar, söz konusu teminatı hem sözleşmeden doğan yükümlülükleri hem de tahsil edilecek avansı güvence altına almak amacıyla sağlayacak.
Bu tutar, toplam sözleşme bedelinin yüzde 30’una denk geliyor.
Ancak şirket KAP açıklamasında avans oranını yüzde 30 olarak belirtmedi; teminatın hem sözleşme yükümlülükleri hem de alınacak avans için kullanılacağını bildirdi.
Teminatın hangi banka veya bankalar tarafından sağlanacağı, vadesi, karşı teminat koşulları ve Otokar’ın ödeyeceği komisyon tutarı ise açıklanmadı.
Otokar’ın 30 Haziran 2026 itibarıyla 76,8 milyar TL toplam varlığı ve 5,54 milyar TL özkaynağı bulunuyor.
Şirket, 2026’nın ilk altı ayında 21,17 milyar TL hasılat elde ederken 4,49 milyar TL net dönem zararı açıkladı.
Şirketin 2026 ilk çeyrek yatırımcı sunumunda yer alan verilere göre, doğrudan Otokar tarafından gerçekleştirilecek önemli projelerden oluşan sipariş bakiyesi yaklaşık 671 milyon avro ve 1 milyon dolar düzeyindeydi.
Bu tutarın önemli bölümünü Romanya projesi oluşturuyordu.
Yeni sözleşmenin gerekli şartların tamamlanıp yürürlüğe girmesi halinde Otokar’ın açıklanmış sipariş büyüklüğünde önemli bir değişim yaratması bekleniyor.
Anlaşmanın tutarı, şirketin önemli ihracat projelerinden biri olan Romanya sözleşmesinin de üzerinde.
Otokar, Kasım 2024’te Romanya Savunma Bakanlığı adına Romtehnica ile 1.059 COBRA II aracı için yaklaşık 857 milyon avroluk sözleşme imzalamıştı.
Bu kapsamda ilk 278 aracın Türkiye’de, kalan 781 aracın ise Romanya’da üretilmesi planlanmıştı.
Yeni sözleşmede araç teslimatlarının 2027 yılında başlaması ve üç yıl içinde partiler hâlinde tamamlanması planlanıyor. Buna karşın anlaşmanın toplam süresi yedi yıl olarak belirlendi.
Sözleşmenin yalnızca araç teslimatlarını içermemesi, bu süre farkının nedenlerinden biri olarak öne çıkıyor.
Anlaşma kapsamında entegre lojistik destek hizmetleri de bulunuyor.
Bununla birlikte 1 milyar 472 milyon 80 bin 360 dolarlık toplam bedelin ne kadarının araçlara, ne kadarının yedek parça, bakım, eğitim veya diğer lojistik hizmetlere ayrıldığı açıklanmadı.