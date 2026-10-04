Kiracı evinden çıkamıyor: Maliyeti 200 bin TL’ye dayandı

Yüksek kiraların 1+0 ve 1+1 konutlara ilgiyi artırdığını söyleyen Keçeli, satın alma kararında otopark, spor ve yürüyüş alanları ile sosyal donatıların da önemli hale geldiğini kaydetti. Keçeli, konut sektöründe "ne yaparsan satar" döneminin geride kaldığını, üreticilerin talebe uygun ve doğru konumda konut geliştirmesi gerektiğini vurguladı.