Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Kiracı evinden çıkamıyor: Maliyeti 200 bin TL’ye dayandı

Kiracı evinden çıkamıyor: Maliyeti 200 bin TL’ye dayandı

Yüksek depozito, emlakçı komisyonu ve nakliye giderleri kiracıların taşınmasını zorlaştırıyor. Taşınma maliyetlerinin 200 bin liraya kadar ulaşması, memur ve kiracıları mevcut evlerinde kalmaya mecbur bırakırken, tahliye taahhüdü baskısı da ev sahiplerinin pazarlık gücünü artırıyor.

Kaynak: Diğer
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Kiracı evinden çıkamıyor: Maliyeti 200 bin TL’ye dayandı - Resim: 1

İstanbul'da taşınmanın maliyeti 200 bin lirayı aşarken, yüksek masraf kiracı ile ev sahibi arasındaki kira pazarlığını da değiştirdi.

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Kiracı evinden çıkamıyor: Maliyeti 200 bin TL’ye dayandı - Resim: 2

Kira yenileme dönemlerinde, yasal artış oranının üzerinde bir zam uygulanması normal şartlarda kiracının onayına bağlı oluyor. Ancak bazı ev sahipleri, kira sözleşmesi yapılırken tahliye taahhütnamesi alarak bu konuda avantaj sağlıyor.

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Kiracı evinden çıkamıyor: Maliyeti 200 bin TL’ye dayandı - Resim: 3

MemurlarNet'in haberine göreNoter veya yazılı şekilde düzenlenebilen tahliye taahhütnamesi, geçerli şartları taşıması halinde kiracının belirlenen tarihte taşınmazı boşaltmasını gündeme getiriyor.

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Kiracı evinden çıkamıyor: Maliyeti 200 bin TL’ye dayandı - Resim: 4

Bu durum, özellikle sözleşmenin başında bir yıllık tahliye taahhüdü veren kiracının kira yenileme dönemindeki pazarlık gücünü zayıflatabiliyor.

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Kiracı evinden çıkamıyor: Maliyeti 200 bin TL’ye dayandı - Resim: 5

Öte yandan, İstanbul’da yeni bir eve taşınmanın; depozito, emlakçı komisyonu, nakliye, abonelik ve çeşitli giderlerle birlikte 200 bin lirayı aşabilmesi, kiracıların pazarlık gücünü daha da azaltıyor.

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Kiracı evinden çıkamıyor: Maliyeti 200 bin TL’ye dayandı - Resim: 6

Ev sahibi yasal artış sınırının üzerinde kira talebinde bulunduğunda kiracı hukuki yollara başvurabilse de, tahliye taahhüdü ile yüksek taşınma giderleri nedeniyle bazı kiracılar mevcut konutlarında kalabilmek adına daha yüksek kirayı ödemeyi tercih ediyor.

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Kiracı evinden çıkamıyor: Maliyeti 200 bin TL’ye dayandı - Resim: 7

Konut fiyatları ve alım gücündeki değişim, evlerin metrekarelerine de yansıyor.

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Kiracı evinden çıkamıyor: Maliyeti 200 bin TL’ye dayandı - Resim: 8

İNDER Başkanı Engin Keçeli, alıcıların oda sayısından vazgeçmediğini ancak daha küçük evlere yöneldiğini ifade ederek, geçmişte 120-130 metrekare tercih edilen 3+1 dairelerin bugün 90-100 metrekarelerde de alıcı bulduğunu dile getirdi.

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Kiracı evinden çıkamıyor: Maliyeti 200 bin TL’ye dayandı - Resim: 9

Yüksek kiraların 1+0 ve 1+1 konutlara ilgiyi artırdığını söyleyen Keçeli, satın alma kararında otopark, spor ve yürüyüş alanları ile sosyal donatıların da önemli hale geldiğini kaydetti. Keçeli, konut sektöründe "ne yaparsan satar" döneminin geride kaldığını, üreticilerin talebe uygun ve doğru konumda konut geliştirmesi gerektiğini vurguladı.

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Kiracı evinden çıkamıyor: Maliyeti 200 bin TL’ye dayandı - Resim: 10

Emlakjet ile Endeksa iş birliğiyle hazırlanan Ağustos 2026 Konut Değer Raporu, konut piyasasının güncel dinamiklerini ortaya koydu.

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Kiracı evinden çıkamıyor: Maliyeti 200 bin TL’ye dayandı - Resim: 11

Açıklanan verilere göre yurt genelinde ortalama konut metrekare satış bedeli 42 bin 488 TL seviyesine ulaşırken, ortalama bir konutun anahtar teslim fiyatı 5 milyon 311 bin TL olarak hesaplandı.

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Kiracı evinden çıkamıyor: Maliyeti 200 bin TL’ye dayandı - Resim: 12

Metrekare birim fiyatları son bir yıllık periyotta nominal bazda %23,5 artış kaydetmesine karşın, enflasyon etkisi arındırıldığında piyasada yıllık %6,2 oranında reel bir erime yaşandı.

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Kiracı evinden çıkamıyor: Maliyeti 200 bin TL’ye dayandı - Resim: 13

Bu durum, etiket fiyatlarındaki artışın tüketici fiyatlarındaki genel yükselişin gerisinde kaldığını netleştirdi.

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