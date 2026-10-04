İstanbul'da taşınmanın maliyeti 200 bin lirayı aşarken, yüksek masraf kiracı ile ev sahibi arasındaki kira pazarlığını da değiştirdi.
Kiracı evinden çıkamıyor: Maliyeti 200 bin TL’ye dayandı
Yüksek depozito, emlakçı komisyonu ve nakliye giderleri kiracıların taşınmasını zorlaştırıyor. Taşınma maliyetlerinin 200 bin liraya kadar ulaşması, memur ve kiracıları mevcut evlerinde kalmaya mecbur bırakırken, tahliye taahhüdü baskısı da ev sahiplerinin pazarlık gücünü artırıyor.Kaynak: Diğer
Kira yenileme dönemlerinde, yasal artış oranının üzerinde bir zam uygulanması normal şartlarda kiracının onayına bağlı oluyor. Ancak bazı ev sahipleri, kira sözleşmesi yapılırken tahliye taahhütnamesi alarak bu konuda avantaj sağlıyor.
MemurlarNet'in haberine göreNoter veya yazılı şekilde düzenlenebilen tahliye taahhütnamesi, geçerli şartları taşıması halinde kiracının belirlenen tarihte taşınmazı boşaltmasını gündeme getiriyor.
Bu durum, özellikle sözleşmenin başında bir yıllık tahliye taahhüdü veren kiracının kira yenileme dönemindeki pazarlık gücünü zayıflatabiliyor.
Öte yandan, İstanbul’da yeni bir eve taşınmanın; depozito, emlakçı komisyonu, nakliye, abonelik ve çeşitli giderlerle birlikte 200 bin lirayı aşabilmesi, kiracıların pazarlık gücünü daha da azaltıyor.
Ev sahibi yasal artış sınırının üzerinde kira talebinde bulunduğunda kiracı hukuki yollara başvurabilse de, tahliye taahhüdü ile yüksek taşınma giderleri nedeniyle bazı kiracılar mevcut konutlarında kalabilmek adına daha yüksek kirayı ödemeyi tercih ediyor.
Konut fiyatları ve alım gücündeki değişim, evlerin metrekarelerine de yansıyor.
İNDER Başkanı Engin Keçeli, alıcıların oda sayısından vazgeçmediğini ancak daha küçük evlere yöneldiğini ifade ederek, geçmişte 120-130 metrekare tercih edilen 3+1 dairelerin bugün 90-100 metrekarelerde de alıcı bulduğunu dile getirdi.
Yüksek kiraların 1+0 ve 1+1 konutlara ilgiyi artırdığını söyleyen Keçeli, satın alma kararında otopark, spor ve yürüyüş alanları ile sosyal donatıların da önemli hale geldiğini kaydetti. Keçeli, konut sektöründe "ne yaparsan satar" döneminin geride kaldığını, üreticilerin talebe uygun ve doğru konumda konut geliştirmesi gerektiğini vurguladı.
Emlakjet ile Endeksa iş birliğiyle hazırlanan Ağustos 2026 Konut Değer Raporu, konut piyasasının güncel dinamiklerini ortaya koydu.
Açıklanan verilere göre yurt genelinde ortalama konut metrekare satış bedeli 42 bin 488 TL seviyesine ulaşırken, ortalama bir konutun anahtar teslim fiyatı 5 milyon 311 bin TL olarak hesaplandı.
Metrekare birim fiyatları son bir yıllık periyotta nominal bazda %23,5 artış kaydetmesine karşın, enflasyon etkisi arındırıldığında piyasada yıllık %6,2 oranında reel bir erime yaşandı.
Bu durum, etiket fiyatlarındaki artışın tüketici fiyatlarındaki genel yükselişin gerisinde kaldığını netleştirdi.