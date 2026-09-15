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ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın siyasi geleceğine ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

Gazeteci Hasan Basri Akdemir, ABB Başkanı Yavaş’ın farklı siyasi tabanları bir araya getirmeyi hedeflediğini öne sürdü.

Akdemir, Mansur Yavaş’ın CHP’de kalmayı planladığını ve farklı siyasi partilerin tabanlarıyla ilişkilerini sürdürerek geniş bir seçmen kitlesini birleştirmeyi amaçladığını ifade etti.

"BEN BU TABANI BİRLEŞTİRİRİM"

Yavaş’ın siyasi yaklaşımına ilişkin değerlendirmede bulunan Akdemir, şu ifadeleri kullandı:

Özgür Özel’in, Mansur Yavaş’ın planına sadık kalacak. Mansur Bey’in planı birleştirmek. Mansur Bey, ‘CHP’de kalırım, Yeni Parti tabanı ile iyi geçinirim, İYİ Parti programlarına giderim, Yeniden Refah’tan da teveccüh var, ben bu tabanı birleştiririm’ diyor.