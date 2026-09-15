Kaynak: Haber Merkezi

İmralı’da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için yeni bir yaşam ve çalışma alanı hazırlandığı yönündeki tartışmalar sürerken, İYİ Parti’den videolu bir yanıt geldi.

Parti, kamuoyunda “İmralı’daki villa” tartışması olarak gündeme gelen konuya hazırladığı dikkat çekici bir videoyla dahil oldu.

EMLAK İLANI GİBİ HAZIRLADILAR

İYİ Parti’nin sosyal medya hesabından yayımlanan video, klasik bir emlak reklamı kurgusuyla başlıyor.

“Satılık Bahçeli Villa” ifadelerinin kullanıldığı görüntülerde deniz manzarası, geniş bahçe ve lüks yaşamı çağrıştıran detaylar ön plana çıkarılıyor.





Lüks villa görüntülerinin arasına Türk bayraklarının asılı olduğu mütevazı evler yerleştiriliyor. Böylece videoda, İmralı’daki yapı tartışması ile terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin ailelerinin yaşamları arasında sert bir karşılaştırma kuruluyor.





“ARANAN ŞARTLAR” DİYEREK SIRALADILAR

Videonun en dikkat çeken bölümü ise finalde yer aldı.

Ekrana “Hayalinizdeki villaya sahip olmak için aranan şartlar” başlığı getirilirken, ardından Öcalan’ın geçmişine göndermede bulunan ifadeler yer aldı:

“İdam cezasına çarptırılmış olmak”,

“Bir terör örgütünün kurucusu olmak”,

“50 bin vatan evladının katili olmak”

“Kefiller: Malum...”





İYİ PARTİ’DEN “SÜREÇ” MESAJI



Videoda kullanılan “Kefiller: Malum” ifadesiyle isim verilmemesi dikkat çekerken, mesajın “Terörsüz Türkiye” olarak adlandırılan süreci yürüten siyasi aktörlere yönelik olduğu değerlendirildi.

İYİ Parti, sürecin başladığı günden bu yana Öcalan üzerinden yürütülen temaslara ve İmralı’ya yönelik siyasi görüşmelere sert tepki gösteren partilerin başında geliyor.





İYİ Parti'nin videosu sosyal medyada kısa sürede günün en çok etkileşim alan videosu oldu...