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Gazeteci Nevşin Mengü yayınında şu ifadelere yer verdi:



''Partiyi tanıtmak, isme insanları alıştırmak zor. Hâlihazırda bile Yeni Parti üyeleri kendileri İYİ Parti diyor; bazen isimler karışıyor. İsmi oturtmak zor, logoyu oturtmak zor falan. Daha bir tanesine alışılamadan...

Şimdi AYM de öyle dedi. “İsmimizi değiştirmek gerekecek, işte Değişim Partisi falan...” Değiştirmek, insanları yeniden alıştırmak zor olacak. Yani işleri zor.''





Burada Özgür Özel’e, Yeni Partililere kızanlar var. “Kardeşim, bunu hesap edemediniz mi?” diyorlar. O dönemde de sizi uyaranlar, eleştirenler olmuştu. “Bunun benzeri bir parti var, bunu düşünün” diye.



'İNŞALLAH BU SEFER PLANINIZ VARDIR'

O dönemde Özgür Özel de, “Ya bu partinin ismini halk koydu. Partinin tüzüğünde halk yazıyor. Hatta genel başkanı da üyeler seçecek. Delege falan olmayacak, üyeler seçecek” diye yeni bir soluk getirmek istedi.

Ama işte Türkiye’de şu anda, bu sistemde yeni bir soluk getirmek zor.

Yeni Parti ismini değiştirebilir. “Değiştirin” diyebilir AYM.

Murat Emir röportaj veriyor. Murat Emir diyor ki:

“Hiç merak etmeyin. Bizim A planımız, Z planımız, her şey hazır.”

Ama bu sefer de seçmen diyor ki:

“Ya kardeşim, butlan kararı için de öyle diyordunuz. ‘Çıkmaz’ diyordunuz, ‘farklı planlarımız var’ diyordunuz. Bak çıktı. İnşallah bu sefer vardır planınız.”



