9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında ilk kez sigortalı olan ve EYT düzenlemesini kaçıran milyonlarca vatandaşın gözü kulağı 'Emeklilikte Kademe' düzenlemesinde.
SGK uzmanı İsa Karakaş tarih verdi: Çalışmalara başlayacağız
SGK uzmanı İsa Karakaş, kademeli emeklilik konusunda Çalışma Bakanlığı ve SGK'nın içinden gelen kıdemli başmüfettişler ve akademik unvanı olan uzmanlar tarafından çalışmalara başlayacaklarını açıkladı.Gülsüm Hülya Sundu
SGK Başmüfettişi ve Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, kendi ekibiyle yürüttüğü kapsamlı çalışmanın detaylarını ve sürecin ne zaman hızlanacağını açıkladı.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasının çıkmasının ardından, bir gün veya birkaç ay farkla emekliliği on yıllar sonrasına ertelenen çalışanların "kademeli emeklilik" talepleri sürüyor.
Süreci yakından takip eden Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, YouTube kanalında yaptığı açıklamada, kademe bekleyenler için çok ciddi bir akademik ve mali altyapı çalışması yürüttüklerini duyurdu.
Karakaş, EYT sürecinde masaya koydukları dosyaların ve bürokratik tecrübelerin bugün kademe bekleyenlerin hizmetinde olduğunu belirtti. "İkisinin arasında kalanlara yıllarca 'bekleyin' dendi. Ben o bekleyişin yanında durmak için ekibimle birlikte buradayım" diyen Karakaş, boş vaatler yerine maliyet, adalet ve hukuki boyutun yan yana konduğu somut bir tablo hazırladıklarını vurguladı.
Emeklilikte kademe bekleyenlerin gerçek sayısını ve maliyetini ortaya çıkarmanın zorluğuna dikkat çeken Karakaş, şu verileri paylaştı:
"9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında Türkiye'de toplam 8 milyondan fazla kişi istihdama katılmış. Ancak '8 milyon kişi kademe bekliyor' demek tamamen yanlış olur. Çünkü 2008 öncesinde SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, banka sandıkları, isteğe bağlı sigorta ve staj gibi çok farklı kollar vardı. Doğum ve askerlik borçlanmalarıyla kademeye dahil olanlar da işin içine giriyor. Şu an ekibimizle bu karmaşık 'kohort' (kuşak) yapısını tek tek ele alıp en sağlam rakamlara ulaşmaya çalışıyoruz."
Yürütülen çalışmanın sıradan bir tahmin yürütme işlemi olmadığının altını çizen Karakaş, ekibinin liyakatine dikkat çekti:
"Ekibim derken, isminin altına 'sosyal güvenlik uzmanı' yazmış farklı meslek gruplarından bahsetmiyorum. Çalışmalarımız bizzat Çalışma Bakanlığı ve SGK'nın içinden gelen kıdemli başmüfettişler ve akademik unvanı olan uzmanlar tarafından yürütülüyor."
Hazırlanan raporun kamuoyuyla paylaşılması için doğru zamanı beklediklerini ifade eden Karakaş, sürecin takvimini de netleştirdi.
Çalışmalar, TBMM'nin açılacağı Ekim ayından itibaren gazete, televizyon ve haber ajansları aracılığıyla kalem kalem kamuoyuna sunulacak. Yıl sonuna doğru kademe konusundaki destek ve baskı giderek artırılacak.
Sürecin neticelenmesi adına özellikle 2027 yılında konunun en üst perdeden gündemde tutulması hedefleniyor.
Sürecin sadece uzmanların veya birkaç kişinin gayretiyle çözülemeyeceğini belirten Karakaş, kademe bekleyen mağdurlara da çağrıda bulundu.
Milyonlarca kişinin "armut piş ağzıma düş" mantığıyla hareket etmemesi gerektiğini ifade eden Karakaş, başta STK'lar olmak üzere konuya öncülük eden tüm platformlara ve uzmanlara aktif destek verilmesinin sürecin hızlanması için hayati önem taşıdığını sözlerine ekledi.