SGK uzmanı İsa Karakaş tarih verdi: Çalışmalara başlayacağız

"9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında Türkiye'de toplam 8 milyondan fazla kişi istihdama katılmış. Ancak '8 milyon kişi kademe bekliyor' demek tamamen yanlış olur. Çünkü 2008 öncesinde SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, banka sandıkları, isteğe bağlı sigorta ve staj gibi çok farklı kollar vardı. Doğum ve askerlik borçlanmalarıyla kademeye dahil olanlar da işin içine giriyor. Şu an ekibimizle bu karmaşık 'kohort' (kuşak) yapısını tek tek ele alıp en sağlam rakamlara ulaşmaya çalışıyoruz."