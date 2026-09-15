Elazığ’ın Arıcak ilçesine bağlı Kambertepe köyünde çobanlık yapan Yılmaz Uygur, daha önce derede bulduğu kırık televizyon kasasının önüne geçerek hava durumu sunmasıyla sosyal medyada ilgi görmüştü.
Spiker gibi hava durumu bülteni sunan Uygur’un samimi görüntüleri sosyal medya platformlarında milyonlarca kez izlenmişti.
Uygur, bu kez televizyon kasasının karşısına geçmeye çalıştığı sırada keçisinin müdahalesiyle karşılaştı. Keçisi tarafından itilerek yere düşürülen Uygur, ardından hayvanın başındaki takkesiyle uzaklaşmaya çalışması üzerine harekete geçti.
Takkesini keçisinden güçlükle alan Uygur’un hayvanla yaşadığı mücadele sırasında zor anlar yaşadığı görüldü.
Uygur ile keçisi arasında yaşanan renkli anlar, görüntüleri izleyenleri gülümsetti.