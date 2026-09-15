Yusuf Tekin'den kıyafet yasağı açıklaması: Semboller var...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin beyaz önlük giymesine ilişin düzenlemeye dair örnekler vererek, "Bir başka ülkenin bayrağını taşıyan tişört ile derse giren, burada farklı dillerde yazılar olan farklı siyasi ya da toplumsal sembollere atıfta bulunan mesajlar veren kıyafetler var" dedi.