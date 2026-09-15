Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Meteoroloji saat saat uyardı: Sıcaklık düşüyor, gök gürültülü sağanak yağış geliyor

Meteoroloji saat saat uyardı: Sıcaklık düşüyor, gök gürültülü sağanak yağış geliyor

Meteoroloji, 15 Eylül hava durumu raporunu yayımladı. Yurt genelinde parçalı bulutlu hava hakimken; Karadeniz kıyı şeridi ile Akdeniz'in iç ve doğu kesimlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Öğle saatlerinde etki alanını genişletecek yağışlar, gece saatlerinde İç Anadolu ve Ege'ye de yayılacak.

Gül Devrim Koyun Gül Devrim Koyun
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Meteoroloji saat saat uyardı: Sıcaklık düşüyor, gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, İzmir, Manisa, Adana, Mersin, Osmaniye, Kırşehir, Yozgat, Sivas ve Ardahan çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, İstanbul’un kuzey, Konya'nın ve Kütahya'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji saat saat uyardı: Sıcaklık düşüyor, gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 2

HAVA SICAKLIĞI

Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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Meteoroloji saat saat uyardı: Sıcaklık düşüyor, gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 3

RÜZGAR

Genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji saat saat uyardı: Sıcaklık düşüyor, gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 4

06:00 - 12:00

Türkiye genelinde az bulutlu ve güneşli bir hava hakimken yağışlar yalnızca Kastamonu ile Doğu Karadeniz kıyı hattında (Giresun, Trabzon, Rize, Artvin) görülüyor.

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Meteoroloji saat saat uyardı: Sıcaklık düşüyor, gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 5

12:00 - 18:00

Etki alanını genişleten yağışlı hava, Kırklareli kıyılarından başlayarak Batı, Orta ve Doğu Karadeniz şeridinin tamamı ile Akdeniz Bölgesi'nin iç ve doğu kesimlerinde (Isparta, Burdur, Antalya içleri, Mersin, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş) kuvvetli gök gürültülü sağanağa dönüşüyor.

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Meteoroloji saat saat uyardı: Sıcaklık düşüyor, gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 6

18:00 - 00:00

Karadeniz kıyıları ile Doğu Akdeniz'deki sağanaklar sürerken, yağışlı kütleler İç Ege ve İç Anadolu'nun batı kesimlerine (Afyonkarahisar, Isparta, Konya ve Ankara sınırları) yayılıyor.

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Meteoroloji saat saat uyardı: Sıcaklık düşüyor, gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 7

00:00 - 06:00

Yağışların Ege'de Manisa çevresine, İç Anadolu'da Kırşehir, Yozgat ve Sivas hattına, Adana-Osmaniye çevresine ve Doğu Karadeniz kıyı şeridine kayarak etkisini gece boyunca sürdürmesi bekleniyor.

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Meteoroloji saat saat uyardı: Sıcaklık düşüyor, gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 8

15 Eylül Pazartesi bölgelere göre hava durumu şu şekilde;

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Meteoroloji saat saat uyardı: Sıcaklık düşüyor, gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 9

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, İstanbul’un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji saat saat uyardı: Sıcaklık düşüyor, gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 10

BURSA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji saat saat uyardı: Sıcaklık düşüyor, gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 11

EGE

Parçalı ve az bulutl, gece saatlerinde İzmir ve Manisa çevreleri ile Kütahya'nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji saat saat uyardı: Sıcaklık düşüyor, gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 12

DENİZLİ °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 31°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

UŞAK °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji saat saat uyardı: Sıcaklık düşüyor, gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 13

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Adana, Mersin ve Osmaniye çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji saat saat uyardı: Sıcaklık düşüyor, gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 14

ADANA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji saat saat uyardı: Sıcaklık düşüyor, gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 15

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, Kırşehir, Yozgat ve Sivas çevreleri ile Konya'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji saat saat uyardı: Sıcaklık düşüyor, gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 16

ANKARA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinde batı kesimleri yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji saat saat uyardı: Sıcaklık düşüyor, gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 17

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji saat saat uyardı: Sıcaklık düşüyor, gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 18

BOLU °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji saat saat uyardı: Sıcaklık düşüyor, gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 19

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji saat saat uyardı: Sıcaklık düşüyor, gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 20

AMASYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji saat saat uyardı: Sıcaklık düşüyor, gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 21

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji saat saat uyardı: Sıcaklık düşüyor, gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 22

ERZURUM °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 33°C
Az bulutlu

VAN °C, 26°C
Az bulutlu

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Meteoroloji saat saat uyardı: Sıcaklık düşüyor, gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 23

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

23 29
Meteoroloji saat saat uyardı: Sıcaklık düşüyor, gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 24

DENİZLERDE HAVA

Marmara ve Batı Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

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Meteoroloji saat saat uyardı: Sıcaklık düşüyor, gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 25

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısı yer yer 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Orta Karadeniz’de yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

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Meteoroloji saat saat uyardı: Sıcaklık düşüyor, gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 26

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyi yer yer 7 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

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Meteoroloji saat saat uyardı: Sıcaklık düşüyor, gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 27

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m. Görüş: İyi.

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Meteoroloji saat saat uyardı: Sıcaklık düşüyor, gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 28

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan, 5 ila 7, doğusu 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı yer yer 6 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Batı Akdeniz'in batısı yer yer 3,0 m. Görüş: İyi.

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Meteoroloji saat saat uyardı: Sıcaklık düşüyor, gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 29

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, öğle saatlerine kadar kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga; 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi.

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