Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

39. Ahilik Haftası kutlamaları, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda 14-20 Eylül 2026 tarihleri arasında başta Ahiliğin başkenti Kırşehir olmak üzere Türkiye genelinde coşkuyla gerçekleştiriliyor.

ABB Genel Başkanı Mansur Yavaş, 39. Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Ulus Atatürk Anıtı Tören Alanı’nda esnaf ve zanaatkârlarla bir araya geldi.

DOĞRUNUN VE ADALETİN HER DAİM YAŞATILMASI DİLEĞİYLE

Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “39.Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Ulus Atatürk Anıtı Tören Alanı’nda esnaf ve zanaatkârlarımızla bir araya geldik.

Ahi Evran Veli’nin ticaretteki ahlak ilkeleriyle ilerleyen tüm esnaf ve zanaatkarlarımızın Ahilik Haftası'nı kutluyorum. Doğrunun ve adaletin her daim yaşatılması dileğiyle...” sözlerini sarf etti.