Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı bir canlı yayında 12 yıllık zorunlu eğitim süresine ve kıyafet yasağına dair açıklamalarda bulundu.

12 yıllık zorunlu eğitimin kısalmasına yönelik toplumsal bir uzlaşı olması durumunda adım atılabileceğini ifade eden Tekin, şu an böyle bir gündemlerinin olmadığını belirterek kısa vadede böyle bir düzenleme yapılmayacağını söyledi.

'TOPLUMSAL SEMBOLLERE ATIFTA BULUNAN MESAJLAR VEREN KIYAFETLER VAR'

Öğretmenlerin beyaz önlük giymesine ilişin düzenlemeye dair Yusuf Tekin, "Okula gidiyoruz, öğretmenle veliyi, öğretmenle öğrenciyi birbirinden ayırt edemiyoruz." şikayeti aldıklarını ifade etti. Bu durumun yarattığı karışıklığa parmak basan Tekin, "Bir başka ülkenin bayrağını taşıyan tişört ile derse giren, burada farklı dillerde yazılar olan farklı siyasi ya da toplumsal sembollere atıfta bulunan mesajlar veren kıyafetler var" ifadelerini kullandı.

Öğretmenlerin tamamına yakınının öğretmen itibarına yakışır şekilde giyindiğini ifade eden Tekin, "Ancak arada bu tür kötü örnekler bütün öğretmen arkadaşlarımızı zan altında bırakıyor" dedi.

Bazı sendikaların karşı çıktığını belirten Tekin, "Bir sendikanın bu konuyu eleştirmesi başka bir şeydir, böyle olacak demesi kabul edilebilir bir şey değildir" şeklinde konuştu. Öğretmenleri de derslerde cep telefonu kullanmama konusunda uyardıklarını Tekin ifade etti.