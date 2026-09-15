Adana Metal Sanayi Sitesi'nde 2014 yılında işe başlayan ve daha sonra farklı firmalarda aşçılık yaparak geçimini sağlayan iki çocuk annesi Sefalet Verani, emeklilik hayaline kavuşmak için zorlu bir sürece girdi.
SGK emekli maaşını iptal etti: Gelen yazıyla hayatı karardı
Adana'da yıllarca çalışıp dişinden tırnağından artırarak emekli olmaya hak kazanan 58 yaşındaki Sefalet Verani, SGK'dan gelen bir tebligatla hayatının şokunu yaşadı. 1057 günlük primi silinen ve emekliliği iptal edilen talihsiz kadına, geriye dönük faiziyle birlikte tam 158 bin 300 TL borç çıkarıldıKaynak: İHA
SGK yetkililerinin yönlendirmesiyle, eksik günlerini tamamlamak adına komşularından borç alıp altınlarını bozduran Verani, "doğum borçlanması" yaparak 2026 yılının Ocak ayında 20 bin TL maaşla emekliliğe hak kazandı. Ancak bu sevinç sadece 6 ay sürdü.
Temmuz ayında maaşını sorunsuz çeken Verani’ye, Ağustos ayında SGK'dan gelen belge adeta soğuk duş etkisi yarattı.
İlgili yazıda; 2015-2020 yılları arasındaki toplam 1057 günlük hizmetinin "fiili çalışmaya dayanmadığı" (sahte sigorta) gerekçesiyle iptal edildiği belirtiliyordu.
Prim gün sayısının 2599'a düşmesiyle emeklilik şartlarını kaybeden Verani’nin aylığı kesilmekle kalmadı, kendisine yersiz ödeme yapıldığı gerekçesiyle yasal faiziyle birlikte 158 bin 300 TL borç çıkarıldı.
Durumu öğrenmek için SGK'nın yolunu tutan mağdur kadın, eski işvereninin vergi kaçırdığı ve sahte evrak düzenlediği için primlerinin iptal edildiğini öğrendi.
Fiilen çalıştığını ve haksızlığa uğradığını belirten Verani, isyanını şu sözlerle dile getirdi:
"Ben hak ettim, emek verdim. Orada gerçekten çalıştığıma dair fotoğraflarım var, esnaflardan 10 tane şahit getiririm. Patronla görüştüm, bana 'Haklısın, mahkemeye ver' diyor. İşverenin bir usulsüzlüğü varsa bunun cezasını neden ben çekiyorum? Primlerim tek tek hesaplandı, eksiklerim için borçlandım. Aldığım 6 aylık maaş kursağımda kaldı."
Yüzde 60 oranında engelli raporu bulunan ve düzenli ilaç kullanmak zorunda olan Verani, iptal edilen emekliliği yüzünden sağlık sisteminden de yararlanamıyor.
Çıkarılan borca ek olarak Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcuyla da karşı karşıya kalan talihsiz kadın, "Bir aydır ilaçlarımı dahi alamıyorum.
Mağduriyetimin giderilmesi için hem işverene hem de SGK'ya karşı tüm hukuki yollara başvuracağım" diyerek adalet arayışını başlattığını duyurdu.