SGK emekli maaşını iptal etti: Gelen yazıyla hayatı karardı

"Ben hak ettim, emek verdim. Orada gerçekten çalıştığıma dair fotoğraflarım var, esnaflardan 10 tane şahit getiririm. Patronla görüştüm, bana 'Haklısın, mahkemeye ver' diyor. İşverenin bir usulsüzlüğü varsa bunun cezasını neden ben çekiyorum? Primlerim tek tek hesaplandı, eksiklerim için borçlandım. Aldığım 6 aylık maaş kursağımda kaldı."