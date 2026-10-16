Bakanlık açıkladı: Cep telefonlarında taksit sınırına yeni düzenleme

Yapılan açıklamada mal ve hizmet satışlarında taksitlendirme sürelerinin, kredi kartı, alışveriş kredisi ve finansman finansmanı yoluyla yapılan satışlarda BDDK tarafından, bu yöntemler dışında kalan senetli satışlar gibi taksitli yöntemlerde ise Ticaret Bakanlığı tarafından belirlendiği belirtildi.