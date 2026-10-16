Ticaret Bakanlığı, taksitli satışlarda düzenleme yapma yetkisi kapsamında, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kararlarıyla uyumlu yeni düzenlemeleri uygulamayı planlıyor.
Bakanlık açıkladı: Cep telefonlarında taksit sınırına yeni düzenleme
Ticaret Bakanlığı, sıfır cep telefonu satışlarında taksit sınırını değiştirdi. Sınır 20 bin liradan 40 bin liraya çıkarıldı.Kaynak: Diğer
Birgün'de yer alan habere göre, Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, sıfır cep telefonlarında taksit sınırı 20 bin TL'den 40 bin TL'ye çıkarıldı.
Fiyatı 40 bin lira ve altında cep telefonları için taksit süresi 12 ay olarak belirlendi.
Fiyatı 40 bin liranın üzerindeki cep telefonları için 3 aylık vade sınırı korundu.
Yenilenmiş ürün niteliğindeki cep telefonu satışlarında ise herhangi bir tutar sınırı olmaksızın 12 ay vade imkânı getirildi.
Yapılan açıklamada mal ve hizmet satışlarında taksitlendirme sürelerinin, kredi kartı, alışveriş kredisi ve finansman finansmanı yoluyla yapılan satışlarda BDDK tarafından, bu yöntemler dışında kalan senetli satışlar gibi taksitli yöntemlerde ise Ticaret Bakanlığı tarafından belirlendiği belirtildi.