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Avrupa kupalarında Türk temsilcilerinin aldığı sonuçların ardından UEFA ülke puanı sıralamasında son durum belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde ise Trabzonspor deplasmanda kazanarak Türkiye'nin ülke puanına önemli katkıda bulundu.

İki temsilcimizin galibiyetlerinin ardından Türkiye, 51,075 puanla UEFA ülke puanı sıralamasında 9. sırada yer aldı.

BEŞİKTAŞ ALMANYA'DA 3 GOLLE KAZANDI

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Beşiktaş, Almanya deplasmanında Hoffenheim'ı 3-2 mağlup etti.

İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada siyah-beyazlıların gollerini Murillo ve Hyeon-gyu Oh (2) kaydetti.

İlk haftada Marsilya'yı 4-1 mağlup eden Beşiktaş, Hoffenheim galibiyetiyle Avrupa Ligi'nde 2'de 2 yaparak puanını 6'ya yükseltti.

TRABZONSPOR FİNLANDİYA'DA 4 GOL ATTI

UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Trabzonspor, Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio'yu deplasmanda 4-2 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.

Bordo-mavililerin gollerini Paul Onuachu, Mohamed Salah ve Franculino Dju (2) kaydetti.

İlk yarıda bir gol ve bir asistle yıldızlaşan Salah'ın ardından ikinci yarıda iki gol atan Dju, galibiyette önemli rol oynadı.

Trabzonspor, aldığı galibiyetle Konferans Ligi'ne 3 puanla başladı.

TÜRKİYE 9. SIRADAKİ YERİNİ KORUDU

Beşiktaş ve Trabzonspor'un galibiyetleriyle birlikte Türkiye'nin UEFA ülke puanı toplamı 51,075'e ulaştı.

Sıralamada 8. basamakta bulunan Hollanda'nın 53,729 puanı bulunurken Türkiye ile arasındaki fark 2,654 puan oldu.

Türkiye'nin hemen arkasındaki Yunanistan ise 45,812 puanla 10. sırada yer aldı.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

1- İngiltere 105,129

2- İtalya 89,446

3- İspanya 84,743

4- Almanya 82,831

5- Fransa 70,297

6- Portekiz 66,550

7- Belçika 60,850

8- Hollanda 53,729

9- Türkiye 51,075

10- Yunanistan 45,812

11- Polonya 45,525

12- Çekya 45,325

13- Norveç 39,812

14- Danimarka 39,306

15- Güney Kıbrıs 35,193