Halk TV'ye kayyum atanması üzerine Yeni Parti milletvekilleri, tepkilerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki görüşmeler sırasında gösterdi. Fon soruşturması kapsamında ele alınan kanun teklifi görüşmelerine katılan milletvekilleri, ağız ve gözlerini siyah bantlarla kapatarak protesto gerçekleştirdi.
Halk TV ve Cafer Mahiroğlu'nun şirketlerine yönelik işlemler kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kanalın yönetimine kayyum atandığını kamuoyuna duyurdu. Kararın ardından sabahın erken saatlerinde kanalın İstanbul'daki binasına giden Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, burada arama çalışması başlattı.
SİYAH BANTLA AĞIZLARINI VE GÖZLERİNİ KAPATTILAR
Gelişmenin Meclis'e yansımasıyla birlikte Yeni Parti sıralarında protesto eylemi düzenlendi. Özgür Karabat'ın da aralarında bulunduğu milletvekilleri, görüşmeler esnasında siyah bant kullanarak ağızlarını ve gözlerini kapattı.
Protesto için Meclis'e getirilen siyah bantların, Yeni Parti'nin tüm milletvekillerine dağıtıldığı gözlendi.
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de kayyum kararının duyurulduğu sabah saatlerinde X hesabından bir açıklama yayımlayarak uygulamaya tepki göstermişti.