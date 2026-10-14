Kaynak: İHA

Çanakkale’de Sarıçay’da yaralanan bir karabatak, ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda yeniden doğal ortamına döndü. Sağ kanadına dolanan olta misinası nedeniyle zarar gören kuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 2. Bölge Müdürlüğü Çanakkale İl Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

Karabatağın iyileşme sürecinde beslenmesi sağlanırken sağlık durumu da uzmanlar tarafından düzenli olarak kontrol edildi. Ekiplerin müdahalesiyle 24 saat içinde sağlığına kavuşan kuş, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.