Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?(11 Eylül 2026)

Ons altın cephesinde bugün yüzde 2’ye yaklaşan sert yükseliş gözlemlendi. Enflasyon verisinin açıklandığı saatte 4 bin 293 dolar seviyelerine kadar gerileyen ons altın bir anda yüzde 2,64’lük bir sıçrama yaşadı. 4 bin 400 sınırını aşan ons altın hafif bir gerileme ile 4 bin 366 dolar seviyelerinde konumlandı.