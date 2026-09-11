Altın piyasası bugün güne yükseliş ile başladı. Altın, ABD'de Ağustos ayı enflasyon verisine odaklanmıştı.
Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?(11 Eylül 2026)
ABD'deki enflasyon verisi ile altın fiyatları roket gibi fırladı. Kapalıçarşı'da gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum ne?Süleyman Çay
ABD'de enflasyon Ağustos'ta aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 3,4 artış kaydetti. Verinin açıklanmasının hemen ardından altın cephesinde yüzde 2’ye yaklaşan sert yükselişler gözlemlendi.
Enflasyondaki artışa paralel olarak altın tarafında düşüşler beklenirken artış göstermesi ise dikkat çekti.
Ons altın cephesinde bugün yüzde 2’ye yaklaşan sert yükseliş gözlemlendi. Enflasyon verisinin açıklandığı saatte 4 bin 293 dolar seviyelerine kadar gerileyen ons altın bir anda yüzde 2,64’lük bir sıçrama yaşadı. 4 bin 400 sınırını aşan ons altın hafif bir gerileme ile 4 bin 366 dolar seviyelerinde konumlandı.
Serbest piyasada Gram altın fiyatlarında da yükselişler kaydedildi. Yüzde 2’lik bir yükseliş yaşayan gram altın 6 bin 879 TL bandına kadar geldi. Yükseliş sonrası hafifi bir geri çekilme yaşayan gram altın 6 bin 826 TL seviyelerinde pozisyon aldı.
Kapalıçarşı’da gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ise merak ediliyor.
Piyasalarda enflasyon etkisi şu şekilde oldu;
Gram Altın
Alış Fiyatı: 6.739,14 TL
Satış Fiyatı: 6.819,67 TL (+%1,08)
Günün En Düşüğü: 6.708,04 TL
Günün En Yükseği: 6.868,37 TL
Çeyrek Altın
Alış Fiyatı: 10.993,00 TL
Satış Fiyatı: 11.126,00 TL (+%1,07)
Günün En Düşüğü: 10.944,00 TL
Günün En Yükseği: 11.206,00 TL
Yarım Altın
Alış Fiyatı: 22.012,00 TL
Satış Fiyatı: 22.245,00 TL (+%1,07)
Günün En Düşüğü: 21.881,00 TL
Günün En Yükseği: 22.404,00 TL
Tam Altın
Alış Fiyatı: 43.821,00 TL
Satış Fiyatı: 44.348,00 TL (+%1,08)
Günün En Düşüğü: 43.622,00 TL
Günün En Yükseği: 44.664,00 TL
Gremse Altın
Alış Fiyatı: 109.045,00 TL
Satış Fiyatı: 110.444,00 TL (+%1,08)
Günün En Düşüğü: 108.637,00 TL
Günün En Yükseği: 111.233,00 TL
Has Altın
Alış Fiyatı: 6.772,99 TL
Satış Fiyatı: 6.806,04 TL (+%1,08)
Günün En Düşüğü: 6.695,57 TL
Günün En Yükseği: 6.854,71 TL
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.