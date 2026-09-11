Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren apartman aidatları ve ortak gider anlaşmazlıklarında başı çeken asansör masrafları, daire sahiplerini sık sık karşı karşıya getiriyor.
Apartmanda milyonları ilgilendiren karar: Asansörde ‘Arsa’ detayı
Apartmanlarda komşular arasında en sık yaşanan tartışmalardan biri olan "Alt katta oturan asansör masrafına katılır mı?" sorusuna net yanıt geldi.Kaynak: Diğer
Zemin veya alt katlarda ikamet eden birçok kişi, asansöre ihtiyaç duymadıkları gerekçesiyle bakım ve onarım bedellerine katılmak istemiyor. Posta Gazetesi yazarı Tamer Haber, tartışmalara yol açan bu konunun hukuki boyutunu ele alarak çözümün nerede aranması gerektiğini açıkladı.
Asansör giderlerinin kullanım sıklığına göre paylaştırılamayacağını belirten Tamer Haber, böyle bir yöntemin içinden çıkılmaz bir hal alacağını vurguladı.
"Üst katta oturan 'Ben tek kişiyim, bir defa binerim' deyip az ödemek isterse veya alt kattaki aile kalabalık olduğu için faturayı onlara kesmek isterse sistem kilitlenir" diyerek, oransal bir paylaşımın çözüm olamayacağının altını çizdi.
Uzman isme göre asansör masraflarındaki anlaşmazlıkları çözecek tek belge, apartmanın yönetim planı. Eğer binanın yönetim planında "Zemin kat maliki ortak giderlerden olan asansör bakım onarım masraflarına katılmaz" şeklinde açık bir madde bulunuyorsa, bu gider diğer katlar arasında bölüştürülüyor ve alt kat muafiyet kazanıyor.
Yönetim planında alt katlara yönelik herhangi bir muafiyet belirtilmemişse, yasal şartlar devreye giriyor. Yasalar gereği asansör "ortak tesis" kabul edildiği için tüm bakım ve onarım işlemleri ortak giderler üzerinden karşılanıyor.
Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderleri daireler arası eşit paylaştırılırken; asansör masrafları ise (yönetim planında aksi belirtilmediği sürece) maliklerin arsa payı oranında bölüştürülerek tahsil ediliyor.
Daire sahiplerinin, ödeme yükümlülüklerini kesin olarak öğrenmek için binalarına ait yönetim planını incelemesi, ellerinde bu belge yoksa tapu dairesinden bir örneğini talep etmesi gerekiyor.