Yargıtay’dan emsal kira kararı: Yeni sözleşmede 5 yıl detayı

Çalık, şartların oluşması halinde “hak ve nesafete” göre kira tespiti yapılabileceğini belirterek, bu yaklaşımın özellikle 10-15 yıldır aynı kiracının bulunduğu taşınmazlarda, arada yeni bir sözleşme düzenlendiği gerekçesiyle geçmiş kira ilişkisinin göz ardı edilmesinin önüne geçebilecek nitelikte önemli bir içtihat olduğunu ifade etti.