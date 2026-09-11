Araç muayene ve radarda fiyatlar değişiyor: İşte 2027 yeni fiyatlar

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARLARININ ÜFE VE TÜFE ETKİSİ

Ekonomide sıkı para politikası ve Merkez Bankası’nın politika faizi kararları doğrudan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yİ-ÜFE üzerinde belirleyici oluyor.

Faiz artışları iç talebi baskılayarak TÜFE’deki (tüketici enflasyonu) yükselişi yavaşlatmayı hedeflese de; döviz kuru, enerji maliyetleri ve küresel emtia fiyatları Yİ-ÜFE’yi (üretici enflasyonu) yüksek tutabiliyor. Cezalar ve harçlar TÜFE’ye değil, doğrudan üretici fiyat artışlarını temsil eden Yİ-ÜFE tabanlı YDO’ya endeksli olduğu için; faiz kararlarının üretici maliyetleri üzerindeki dolaylı etkisi doğrudan sürücülerin cebine yansıyor. Sektör uzmanları ve ekonomistler, üretim maliyetleri düşmedikçe YDO kaynaklı otomatik zamların vatandaşın üstündeki yükü artırmaya devam edeceğini vurguluyor.