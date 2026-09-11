Sürücüler ve araç sahipleri için 2027 yılı maliyet haritası netleşmeye başladı.
Araç muayene ve radarda fiyatlar değişiyor: İşte 2027 yeni fiyatlar
Yeniden Değerleme Oranı’ndaki (YDO) muhtemel artışla birlikte 2027 yılı vergi, harç ve ceza kalemleri şekillenmeye başladı. Vergi uzmanlarının paylaştığı son verilere göre otomobil muayene ücretinin 4 bin 180 TL’yi, en düşük radar cezasının ise 2 bin 500 TL’yi aşması bekleniyor.Seçil Kılıç
Vergi Usul Kanunu uyarınca her yıl sonu açıklanan Yeniden Değerleme Oranı (YDO) kapsamında vergi, harç ve cezalara yapılması öngörülen zam oranları şekillenmeye başladı.
Yayımlanan muhtemel artış tablosuna göre, YDO etkisiyle 2026 yılında 3 bin 288 TL olan otomobil araç muayene ücreti 2027'de 4 bin 181 TL'ye çıkacak.
2026’da 2 bin TL seviyesinde bulunan en düşük radar cezası ise yeni yılda 2 bin 543 TL’ye yükselecek.
Yine 1-3 yaş arası 1301-1600 cc otomobillerin Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 12 bin 28 TL’den 15 bin 294 TL’ye fırlaması öngörülüyor.
Araç muayene ve ceza kalemlerinde yaşanan yükseliş, geçmiş yıllarla kıyaslandığında enflasyonun sürücüler üzerindeki maliyetini açıkça gösteriyor:
SON 4 YILDA SÜREKLİ YÜKSELEN MALİYET GRAFİĞİ
2023 - 2024 DÖNEMİ
2023’te yaklaşık 1.130 TL olan otomobil muayene ücreti, 2024 yılında yüzde 58,46’lık YDO zammıyla 1.821 TL’ye yükselmişti
2025 - 2026 DÖNEMİ
2025’te 2 bin 620 TL seviyesinde olan muayene bedeli, 2026 başında yüzde 25,49’luk artışla 3 bin 288 TL’ye dayandı.
2027 TAHMİNİ
Elimizdeki güncel YDO tahminlerine göre 2027’de yüzde 27 civarında yaşanması beklenen artışla otomobil muayenesi 4 bin 181 TL’ye ulaşacak. Böylece muayene ücretleri 4 yıl gibi kısa bir sürede 3 kattan fazla artmış olacak.
RADAR CEZALARI DA ZAMALANCAK
Radar cezalarında da durum farksız. 2023 yılında 951 TL olan en düşük hız aşım cezası, kademeli artışlar ve yeni trafik düzenlemeleriyle 2026’da 2 bin TL alt sınırına çekildi. 2027 itibarıyla en alt limitin 2 bin 543 TL’ye çıkması bekleniyor.
YENİDEN DEĞERLENDİRME ORANI (YDO) NEDİR? NASIL HESAPLANIR?
Yeniden Değerleme Oranı, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından her yıl kasım ayında Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilir. YDO; Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’nin (Yİ-ÜFE) ekim ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre kaydettiği 12 aylık ortalama artış oranı dikkate alınarak hesaplanır.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARLARININ ÜFE VE TÜFE ETKİSİ
Ekonomide sıkı para politikası ve Merkez Bankası’nın politika faizi kararları doğrudan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yİ-ÜFE üzerinde belirleyici oluyor.
Faiz artışları iç talebi baskılayarak TÜFE’deki (tüketici enflasyonu) yükselişi yavaşlatmayı hedeflese de; döviz kuru, enerji maliyetleri ve küresel emtia fiyatları Yİ-ÜFE’yi (üretici enflasyonu) yüksek tutabiliyor. Cezalar ve harçlar TÜFE’ye değil, doğrudan üretici fiyat artışlarını temsil eden Yİ-ÜFE tabanlı YDO’ya endeksli olduğu için; faiz kararlarının üretici maliyetleri üzerindeki dolaylı etkisi doğrudan sürücülerin cebine yansıyor. Sektör uzmanları ve ekonomistler, üretim maliyetleri düşmedikçe YDO kaynaklı otomatik zamların vatandaşın üstündeki yükü artırmaya devam edeceğini vurguluyor.