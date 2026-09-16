Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, HÜRKUŞ-II’nin kabul faaliyetleri öncesinde kol halinde test uçuşu gerçekleştirdi.

Görgün ve Dalkıran, gerçekleştirdikleri uçuşta HÜRKUŞ-II’nin kabiliyetlerini yerinde inceledi.

HÜRJET İLE DE TEST UÇUŞU GERÇEKLEŞTİRDİLER

İkilinin test uçuşu HÜRKUŞ-II ile sınırlı kalmadı. Görgün ve Dalkıran, ardından MURAD AESA Radarı ile donatılan jet eğitim uçağı HÜRJET ile de bir test uçuşu gerçekleştirdi.

Böylece ikili, HÜRKUŞ-II ve HÜRJET ile gerçekleştirilen test uçuşlarında uçakların kabiliyetlerini yerinde inceleme fırsatı buldu.