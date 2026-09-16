Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ilçesinde gerçekleşen otodan hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma yapıldı.
Ekipler, olayla ilgili çok sayıda güvenlik kamerası görüntüsünü mercek altına aldı.
Yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlık olayını sinyal kesici cihaz kullanarak yaptıkları belirlenen yabancı uyruklu D.J., V.S. ve B.Z. yakalandı.
Şüphelilerin üzerinde sinyal kesici cihaz ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.