Yeniçağ Gazetesi
16 Eylül 2026 Çarşamba
İstanbul 20°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/3
Anasayfa Ekonomi Türkiye'de kiraların en ucuz olduğu iller açıklandı (16 Eylül 2026)

Türkiye'de kiraların en ucuz olduğu iller açıklandı (16 Eylül 2026)

Merkez Bankası'nın Ağustos 2026 verilerine göre konut fiyatları yıllık bazda nominal olarak oran 23 artarken, enflasyondan arındırılmış reel bazda oran 6,5 geriledi. İşte illere göre kira artış oranları…

Kaynak: Ekonomi Servisi
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Türkiye'de kiraların en ucuz olduğu iller açıklandı (16 Eylül 2026) - Resim: 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ağustos 2026 dönemine ait Konut Fiyat Endeksi (KFE) ile Yeni Kiracı Kira Endeksi verilerini kamuoyuyla paylaştı.

1 12
Türkiye'de kiraların en ucuz olduğu iller açıklandı (16 Eylül 2026) - Resim: 2

Açıklanan veriler, konut fiyatlarındaki reel gerilemenin dokuzuncu ayda da devam ettiğini ortaya koydu.

2 12
Türkiye'de kiraların en ucuz olduğu iller açıklandı (16 Eylül 2026) - Resim: 3

KONUT FİYAT ENDEKSİ YÜKSELDİ

Konut Fiyat Endeksi ağustos ayında bir önceki aya göre oran 0,9 artarak 236,8 seviyesine ulaştı.

3 12
Türkiye'de kiraların en ucuz olduğu iller açıklandı (16 Eylül 2026) - Resim: 4

Konut fiyatlarında yıllık bazda nominal olarak oran 23 yükseliş kaydedilse de enflasyon etkisinden arındırılmış reel değişimde oran 6,5'lik düşüş gerçekleşti.

4 12
Türkiye'de kiraların en ucuz olduğu iller açıklandı (16 Eylül 2026) - Resim: 5

ZİRVEDE DOĞU ANADOLU VAR

Bölgesel verilere bakıldığında konut fiyatlarının yıllık bazda en fazla değer kazandığı bölge oran 27 artışla Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli, Van, Bitlis, Hakkari ve Muş illerini kapsayan bölge oldu.

5 12
Türkiye'de kiraların en ucuz olduğu iller açıklandı (16 Eylül 2026) - Resim: 6

Yıllık bazda en düşük artış ise oran 13 ile Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ bölgesinde görüldü.

6 12
Türkiye'de kiraların en ucuz olduğu iller açıklandı (16 Eylül 2026) - Resim: 7

Üç büyükşehirde ise aylık bazda konut fiyatları İstanbul'da oran 1,9, Ankara'da oran 1,5 ve İzmir'de oran 2,7 yükseldi.

7 12
Türkiye'de kiraların en ucuz olduğu iller açıklandı (16 Eylül 2026) - Resim: 8

Yıllık artış oranları ise İstanbul'da oran 26,3, Ankara'da oran 24,8 ve İzmir'de oran 23,3 olarak gerçekleşti.

8 12
Türkiye'de kiraların en ucuz olduğu iller açıklandı (16 Eylül 2026) - Resim: 9

YENİ KİRACI KİRALARINDA GERİLEME

Yeni Kiracı Kira Endeksi ağustosta bir önceki aya göre oran 2,3 yükseldi. Yeni kiracıların kira fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre nominal olarak oran 26,4 artarken, reel olarak oran 3,9 azaldı.

9 12
Türkiye'de kiraların en ucuz olduğu iller açıklandı (16 Eylül 2026) - Resim: 10

Üç büyük kentte aylık kira artışı İstanbul'da oran 4,9, Ankara'da oran 2,6 ve İzmir'de oran 5,4 oldu.

10 12
Türkiye'de kiraların en ucuz olduğu iller açıklandı (16 Eylül 2026) - Resim: 11

Yıllık bazda ise İstanbul oran 34,5, Ankara oran 28,3 ve İzmir oran 25,5 artış kaydetti.

11 12
Türkiye'de kiraların en ucuz olduğu iller açıklandı (16 Eylül 2026) - Resim: 12

Bölgesel bazda yeni kiracı kiralarının en fazla tırmandığı yer oran 34,5 ile İstanbul olurken, en düşük yıllık artış oran 17,3 ile yine Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ bölgesinde tespit edildi.

12 12
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro