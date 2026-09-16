Kaynak: Haber Merkezi

Fransa'nın en ünlü restoranları arasında gösterilen ve Michelin yıldızı taşıyan bir restoranı ziyaret eden Arda Türkmen, masasına gelen tabakta canlı solucan görmesiyle adeta şoke oldu.

YEMEKTEN CANLI SOLUCAN ÇIKTI

Yemeğini yemeye hazırlandığı esnada tabağında canlı bir solucanın gezindiğini fark eden ünlü şef, bu anları sosyal medya hesabından takipçilerine aktardı.

Türkmen, yayınladığı videonun altına takipçilerinin fikrini almak için ironik bir soru yöneltti. Yaşanan durumun her mekanda karşılaşılabilecek sıradan bir olay mı, "proteindir" denilerek geçiştirilecek bir teferruat mı, olduğunu sorgulayan ünlü şef, bu seviyedeki lokantalarda böyle bir olayın yaşanmaması gerektiğini söyledi.

"AH BU YEŞİLLİKLER" SAVUNMASI

Yaşanan olaydan sonra, takipçilerinden gelen yoğun sorulara yanıt veren Türkmen, yemeğin yarısına geldiğinde solucanı fark ettiğini ve tabaktakileri yemediğini ifade etti. Durumu bildirmek için garsonu masaya çağırıp mekanın şefinin bunu görmek isteyebileceğini söyleyen Türkmen, duyduğu savunma karşısında bir kez daha şaşırdı.

Garsonun durumu ciddiye almayarak suçu yeşilliklere atması ve olayı olağanlaştırmaya çalışması ünlü şefin tepkisini çekti. Öte yandan Michelin yıldızlı mekanın şefi, bizzat masaya gelip konuyu açıklamak ve özür dilemek yerine mutfaktan çıkarak restoranı terk etmeyi tercih etti.

ÖZÜR DİLEMEDİLER, HESABI TAM ALDILAR

Yaşanan bu skandalın telafisi olarak restoran çalışanları Türkmen'e ekstra bir tabak yemek ile çay ve kahve ikramında bulunmayı teklif etti. Ancak işletme, yaşanan bu büyük hijyen ihlaline ve ciddiyetsiz tavra rağmen kişi başı belirlenen fix menü ücretinin tamamını ünlü şeften tahsil etmekten geri durmadı.

Sektörün içinden biri olarak mutfakta hatalar olabileceğini, insanın beşer şaşar bir varlık olduğunu her zaman savunduğunu ifade eden Türkmen, bu tür durumlarda sorumluluk almanın şart olduğunu ve sergilenen bu tavrın Michelin seviyesindeki bir işletmeye kesinlikle yakışmadığının altını çizdi.