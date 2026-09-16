Borsa İstanbul'da (BİST) haftanın ilk işlemlerinde yaşanan sert satış dalgası, enerji sektörünün devlerinden Astor Enerji'yi derinden sarsarken, şirketin patronu Feridun Geçgel'in kişisel servetinde de tarihi bir erimeye yol açtı.
Türkiye’nin en zengin ismi servetinin yarısını kaybetti: Sıralama değişti
Haziran ayında Murat Ülker'i tahtından ederek "Türkiye'nin en zengin iş insanı" unvanını alan Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel, Borsa İstanbul'daki sert düşüş dalgasının en büyük kaybedeni oldu.Kaynak: Diğer
Sözcü'de yer alan habere göre; haziran ayında Astor hisselerinde yaşanan rekor yükselişle varlıklarını 5,3 milyar dolara çıkaran ve Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker'i geride bırakarak Türkiye'nin en zengin ismi konumuna yükselen Geçgel, bu unvanı aldığı zirveden hızla uzaklaşıyor.
Borsa İstanbul'daki panik havasının arka planında piyasayı sarsan kritik gelişmeler yatıyor. Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın yakalanmasıyla tetiklenen süreç, bugün itibarıyla borsadaki şirketlerin hisselerine sert satışlar olarak yansıdı.
Özellikle Tera Grubu'nun yönettiği şirketlerin art arda taban yapması, sektör gözetmeksizin tüm piyasada adeta bir domino etkisi yarattı.
Bu kan kaybından en çok yara alan şirketlerden biri de Astor Enerji oldu. Açılış seansının hemen ardından hisselerinde yüzde 8'e varan şok bir düşüş yaşayan şirket, güne "devre kesici" uygulamasıyla başlamak zorunda kaldı.
Forbes Dergisi'nin güncel verilerine göre, bugün yaşanan hisse çöküşünün ardından Feridun Geçgel'in toplam serveti 3,2 milyar dolara kadar geriledi.
56 yaşındaki Şanlıurfalı iş insanı, geride kalan üç aylık türbülans döneminde kişisel varlıklarının 2,1 milyar dolarını (yaklaşık yüzde 40'ını) kaybetmiş oldu.
Zirveye çıkışı ne kadar hızlı olduysa, düşüşü de bir o kadar sert olan Geçgel, aynı zamanda Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yönetim kurulunda da aktif görev alıyor.
Ünlü iş insanının borsada işlem gören farklı şirketlerde de çeşitli yatırımları bulunduğu, piyasadaki mevcut yangının bu portföyü nasıl etkileyeceğinin ise merak konusu olduğu belirtiliyor.