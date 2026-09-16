SGK’nın iflas karnesi

Memurları kapsayan 4/c sigortalı sayısında da 76 bin 549 kişilik artış yaşanırken toplam rakam 3 milyon 715 bin 638 oldu. Öte yandan esnaf ve sanatkarları kapsayan 4/b (Bağ-Kur) sigortalı sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre 2 bin 86 kişi azalarak 2 milyon 985 bin 423'e geriledi.