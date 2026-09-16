Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2026 yılının ilk yarısına ait istatistikleri yayımladı. Verilere göre sosyal güvenlik sisteminde aktif sigortalı sayısı 24 milyonu aşarken, çalışmaya devam eden emekli sayısının 2,2 milyona ulaşması dikkat çekti. Kurumun ilk 6 aylık gelir-gider farkı ise 85,8 milyar TL olarak kayıtlara geçti.
SGK’nın iflas karnesi
SGK'nın 2026 yılının ilk yarısına ait istatistiklerinde kurumun acı tablosu ortaya çıktı.Kaynak: Diğer
Memurlar.net'te yer alan habere göre; SGK'nın Ocak-Haziran 2026 dönemini kapsayan verileri, Türkiye'nin istihdam, emeklilik ve sosyal güvenlik bütçesine dair çarpıcı bir tablo ortaya koydu.
Sistemdeki dengenin temel göstergesi olan aktif/pasif oranı, 2025 yılı sonundaki 1,62 seviyesinden 2026'nın ilk yarısında 1,64'e yükseldi. Bu durum, sisteme yeni giren çalışan sayısındaki artışı gözler önüne serdi.
İstatistiklere göre, 2025 yılının ilk yarısında 23 milyon 531 bin olan toplam aktif sigortalı sayısı, 2026 Haziran itibarıyla 24 milyon 106 bin 320'ye ulaştı. Sadece bir yıl içinde istihdam edilen kişi sayısında 575 bin 242 kişilik dikkat çeken bir artış yaşandı.
İstihdamdaki bu artışın ana kaynağı işçi statüsündeki 4/a sigortalılar olarak kayıtlara geçti. Söz konusu dönemde 4/a kapsamındaki sigortalı sayısı 500 bin 779 artarak 17 milyon 405 bin 259'a ulaştı.
Memurları kapsayan 4/c sigortalı sayısında da 76 bin 549 kişilik artış yaşanırken toplam rakam 3 milyon 715 bin 638 oldu. Öte yandan esnaf ve sanatkarları kapsayan 4/b (Bağ-Kur) sigortalı sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre 2 bin 86 kişi azalarak 2 milyon 985 bin 423'e geriledi.
Raporun en çarpıcı detaylarından biri, emekli aylığı almasına rağmen çalışma hayatından kopamayan vatandaşların sayısındaki artış oldu. 2025 yılında 2 milyon 149 bin olan çalışan emekli sayısı, 2026'nın ilk yarısında 2 milyon 233 bin 396'ya fırladı.
Bir yılda 84 bini aşkın emekli daha yeniden işbaşı yaparken, sistemdeki toplam emekli sayısı da 12 milyon 309 bini aştı. Ölüm, dul, yetim ve malullük aylığı alanlar da eklendiğinde SGK'dan ödeme alan toplam "pasif sigortalı" sayısı 17 milyon 124 bin 786'ya ulaştı. Yalnızca bu yılın ilk 6 ayında 166 bin 489 kişi emekliler kervanına katıldı.
Verilerde bağımlı sayısının, yani çalışan üzerinden sağlık hizmeti alanların 33,8 milyondan 32,5 milyona gerilediği, dolayısıyla 1 milyon 343 bin kişilik bir azalma olduğu görüldü.
Ancak SGK, bu sert düşüşün gerçek bir nüfus hareketinden değil, metodoloji değişikliğinden kaynaklandığını vurguladı. 2026 Ocak itibarıyla bağımlı sayılarının hesaplanmasında Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi (SPAS) üzerinden tekilleştirme yapılması, istatistiklerdeki bu suni farkı yarattı.
Milyonlarca kişinin dahil olduğu devasa sistemin mali yükü de raporda tüm şeffaflığıyla netleşti. SGK'nın 2026 yılı Ocak-Haziran dönemi bilançosuna göre kurumun toplam geliri 3 trilyon 371 milyar TL olurken, toplam gideri 3 trilyon 457 milyar TL'yi aştı.
Bu rakamlar doğrultusunda kurumun ilk 6 aylık gelir-gider farkı, yani bütçe açığı 85,8 milyar TL olarak gerçekleşti. SGK'nın devasa gelirinin 2,5 trilyon lirası toplanan primlerden, 254,5 milyar lirası ise devlet katkısından elde edildi. Bütçenin denkleşmesi için aynı dönemde kuruma hazineden yapılan transferlerin toplamı ise 928,1 milyar TL'yi buldu.