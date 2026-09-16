Kaza, saat 16.00 sıralarında Avcılar’da D-100 Karayolu’nun Beylikdüzü istikametinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, bir servis midibüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda bir otomobile çarptı. Çarpışmanın ardından sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs, yan yola savrularak bir iş yerinin duvarına çarptı.
Kazada midibüste bulunan 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yan yol, midibüsün olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.