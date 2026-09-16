Kaynak: İHA

Adana'nın Gülbahçesi Mahallesi'nde yaklaşık 7 bin 500 öğrencinin eğitim gördüğü 5 okulun yer aldığı cadde, her gün binlerce öğrenci, veli ve öğretmen tarafından kullanılıyor. Bölge sakinleri; caddede yaya geçidi, üst geçit veya kasis bulunmaması nedeniyle özellikle okul giriş ve çıkış saatlerinde büyük bir hayati tehlike yaşandığına dikkat çekiyor.

Daha önce Adana Büyükşehir Belediyesine hem telefonla hem de yazılı başvuruda bulunduğunu söyleyen veli Hasan Güçlü, yapılan müracaatların ardından bölgeye sadece bir uyarı levhası konulduğunu, başka hiçbir güvenlik önleminin alınmadığını ifade etti.

"BİRİNİN CANINDAN OLMASI MI GEREKİYOR"

Çocuklarının her gün bu tehlikeli yolu kullandığını belirten Güçlü, "İki çocuğum da buradaki okula gidiyor. Burada toplam 5 okul var ve binlerce insan bu yolu kullanıyor. Çocuklarımızın hayatı ciddi risk altında. Belediyeye başvurdum ama sadece uyarı tabelası koyup gittiler. Buraya üst geçit ya da araçları yavaşlatacak kasisler yapılmalı. Bir tedbir alınması için illaki birinin canından olması gerekmiyor" diyerek tepkisini dile getirdi.

Başvurularından bir sonuç alamayan duyarlı veli, muhtemel bir facianın önüne geçebilmek adına eline boya ve fırça alarak öğrencilerin yoğun olarak geçtiği noktaya kendi imkanlarıyla yaya geçidi şeritleri çizdi. Hasan Güçlü, yetkilileri okul çevresinde kalıcı trafik güvenliği önlemleri almaya çağırdı.