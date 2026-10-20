Kaynak: Haber Merkezi

Fransa'da devam eden protestolar sırasında yağmalanan mağazalardan çalındığı iddia edilen ürünlerin yeniden sokaklarda satışa çıkarıldığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

LÜKS ÜRÜNLER UCUZA SATILIYOR

Çanta, spor ayakkabı, forma ve çeşitli ürünlerin sokaklarda normal fiyatlarının yüzde 80-90 altında satıldığı görüldü. Vinted'da ise bazı ilanlarda ürünlerin “17 Ekim ürünü” ifadeleriyle satışa çıkarıldığı görüldü.

Vinted, çalıntı olabileceği düşünülen ilanları kaldırmaya başladığını açıklarken, Fransız yetkililer de platformlardan bu konuda harekete geçmelerini istedi.