Adalet Bakanı Akın Gürlek’in 16 taşınmazı bulunduğuna yönelik iddialar üzerine YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile aralarında başlayan karşılıklı tazminat davasında yargı süreci tamamlandı. İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci duruşmasında taraf avukatlarının son beyanları alındı.
750 BİN TL TAZMİNAT ÖDEMESİNE HÜKMEDİLDİ
Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Akın Gürlek’in açtığı manevi tazminat davasını kısmen haklı buldu. Alınan karar doğrultusunda Özgür Özel’in, 17 Mart 2026 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte Akın Gürlek’e 750 bin TL tazminat ödemesine hükmedildi.
ÖZEL'İN AÇTIĞI DAVA İSE REDDEDİLDİ
Mahkeme, Özgür Özel’in karşı taraf aleyhine açtığı davayı ise reddetti.