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Kaynak: DHA

Karabük’te Fuat G. (38), tartıştığı kız arkadaşı Gözde T. (31) tarafından ekmek bıçağıyla yaralandı. Şüpheli kadın gözaltına alınırken, hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İKİ EKMEK BIÇAĞIYLA SALDIRDI

Olay, saat 20.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Gül Sokak’ta yer alan tek katlı müstakil evde yaşandı. İddiaya göre, Gözde T. ile erkek arkadaşı Fuat G. arasında kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Gözde T., iddiaya göre mutfaktan aldığı iki ekmek bıçağıyla Fuat G.’yi vücudunun farklı bölgelerinden yaraladı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralanan Fuat G., Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Fuat G.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Gözaltına alınan Gözde T. hakkındaki soruşturma sürüyor.