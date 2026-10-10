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ABD Tsunami Uyarı Sistemi tarafından yayımlanan uyarıya göre Panama, Kolombiya, Kosta Rika, Ekvador, Peru, Nikaragua, Guatemala, El Salvador ve Meksika'nın bazı kıyı bölgelerinde tsunami tehlikesi bulunuyor.

Önümüzdeki üç saatlik süreçte tehlikeli dalgaların kıyılara ulaşabileceğine dikkat çekilirken, bölgedeki gelişmeler yakından takip ediliyor.

PANAMA'DA BİR BİNANIN ÇÖKTÜĞÜ GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan Panama'da bir binanın çöktüğünü gösteren görüntüler gündeme geldi. Binanın çökme nedeni ve olayın tsunami uyarısıyla bağlantısı hakkında ise paylaşılan bilgilerde kesin bir açıklama yer almadı.