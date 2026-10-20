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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe evinde Çekya ekibi Slavia Prag ile karşı karşıya geliyor.

Lig aşamasındaki ilk iki maçında Roma ile 1-1 berabere kalan ve Aston Villa'ya 6-0'lık farklı bir sonuçla yenilen sarı-lacivertliler 18 yıl sonra katıldığı Devler Ligi'nde ilk galibiyetini taraftarı önünde almayı hedefliyor.

Öte yandan Slavia Prag ise Lens'e 3-2, Sabah'a 2-0 yenilerek ilk iki haftayı puansız geçti.

Chobani Stadyumu'nda saat 19.45'te başlayacak zorlu karşılaşma öncesi ilk 11'ler belli oldu.

FENERBAHÇE-SLAVIA PRAG İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Guendouzi, Kante, Oğuz, Greenwood, Kerem, Muriqi

Slavia Prag: Markovic, Vlcek, Zima, N'Guessan, Suleiman, Moses, Nowak, Kubiak, Ayaosi, Provod, Sturm