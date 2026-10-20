İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından vize danışmanlığı ve vize randevusu temini alanında faaliyet gösteren bazı kişi ve şirketlerin, sosyal medya ve internet üzerinden “garantili vize” ve “garantili randevu” vaatleriyle vatandaşlardan ödeme aldıkları, taahhüt edilen hizmetlerin yerine getirilmediği durumlarda tahsil edilen bedelleri tamamen veya kısmen iade etmeyerek haksız menfaat sağladıkları iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

"370 MİLYON TL DÜZEYİNDE"

Ön mali inceleme raporlarında, vize ve danışmanlık hizmetleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen tahsilatların toplamının yaklaşık 370 milyon TL düzeyinde olduğu ifade edildi.

Başsavcıktan gelen açıklama şöyle;

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından vize danışmanlığı ve vize randevusu temini alanında faaliyet gösteren bazı kişi ve şirketlerin, sosyal medya ve internet üzerinden “garantili vize” ve “garantili randevu” vaatleriyle vatandaşlardan ödeme aldıkları, taahhüt edilen hizmetlerin yerine getirilmediği durumlarda tahsil edilen bedelleri tamamen veya kısmen iade etmeyerek haksız menfaat sağladıkları iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında;

Birtakım şirket ve şahısların faaliyetlerine devam etmeye teşebbüs ettiği, bazılarının ise ilk yapılan operasyonun ardından piyasada bulunan boşluktan faydalanmaya çalıştığı yönüne tespitler yapılması üzerine soruşturmanın nitelikli dolandırıcılık, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak verilmesi veya ele geçirilmesi, bilişim suçları ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama yönlerinden genişletilmesine karar verilmiştir.

Soruşturma kapsamında incelenen dijital materyaller ve yazışmalarda, konsolosluklar veya yetkilendirilmiş başvuru merkezlerinin sistemlerindeki sınırlı randevu kontenjanlarının “bot” olarak adlandırılan otomatik yazılımlar aracılığıyla kısa sürede alındığına ilişkin bulgular elde edilmiştir. Bu

yöntemin, bireysel başvuru sahiplerinin normal yollarla randevuya erişimini zorlaştırdığı, vatandaşları

ücretli aracılık hizmetlerine yönlendirdiği ve randevu temininin fiilen bir karaborsa niteliği kazanmasına yol açtığı değerlendirilmektedir.

Soruşturmanın ikinci aşamasında, Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları doğrultusunda

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Balıkesir, Denizli ve Kocaeli olmak üzere 8 ilde, toplam 60 şüphelinin yakalanması ve suç delillerinin elde edilmesi amacıyla 20 Ekim 2026 tarihinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmesi planlanmıştır.

Bu kapsamda randevu sistemlerinin ele geçirilmesi alanında faaliyet gösteren vize şirketlerinin yanında, bu şirketlere yazılım desteği sağlayan şüphelilerin de ele geçirilmesi planlanmıştır.

Dosya kapsamındaki tespitlerde, vatandaşlardan işlem başına yaklaşık 300–400 avro bot yazılımı

desteği taahhüdü verilerek ek tahsilatlar yapıldığı, randevunun otomatik yazılımlarla alınması için

yazılımı kullanan kişilere ise ek menfaat sağlandığına ilişkin bulgular bulunmaktadır.

Ön mali inceleme raporlarında, vize ve danışmanlık hizmetleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen tahsilatların toplamının yaklaşık 370 milyon TL düzeyinde olduğu, bu tahsilatlar içerisinde hizmet sunulmayan, eksik sunulan veya bedeli iade edilmeyen işlemler belirlenerek vatandaşların uğradığı toplam zararın tespitine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü, başvuru sahiplerine ait pasaport görüntüleri, kimlik ve iletişim bilgilerinin üçüncü kişilere aktarılması ile hizmet bedellerinin şirket, şirket ortağı, çalışan ve diğer şahıslara ait hesaplar üzerinden tahsil edilerek farklı hesap ve finansal kanallara yönlendirilmesine ilişkin işlemler de incelenmektedir.

Soruşturma masumiyet karinesi ve soruşturmanın gizliliği gözetilerek titizlikle sürdürülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."