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Şili'nin başkenti Santiago'nun da bulunduğu Metropolitan Bölgesi'nde şiddetli yağış, sele neden oldu.

Başkent Santiago’nun doğusundaki San Carlos de Apoquindo bölgesinde etkili olan sel, çamur ve taşları da beraberinde sürükleyerek cadde ve sokaklara yayıldı. Çamur ve suyla kaplanan yollarda çok sayıda araç akıntıya kapılarak hasar gördü.

Şili Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisi (SENAPRED), şiddetli yağış ve sele karşı Santiago Metropolitan Bölgesi’nde sarı alarm ilan etti.