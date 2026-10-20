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MHP Genel Başkanı Devlet Devlet Bahçeli, grup toplantısında konuştu. Konuşmasına İBB davasına atıfla başlayan Bahçeli, "Siyasi polemiklerle suni gündem oluşturmak yerine hukuki savunmalar yapmaları kendi hayırlarına olacaktır. Milletimiz gelişmeleri yakından takip etmekte ve adaletin bir an evvel tecelli etmesini beklemektedir" dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Basın özgürlüğüne inanıyoruz. Özgür basın olmasını istiyoruz. Ancak basın özgürlüğü, suç işleme özgürlüğü anlamına gelmemelidir. Aslolan basın özgürlüğünü savunurken hukuka bağlı kalmaktır. Sosyal medya üzerinden yapılan algılara itibar edilmemeli, resmi açıklamalara kulak verilmelidir.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' SÜRECİ

Türkiye'nin ekonomik, siyasi ve diplomatik başarılarla öne çıktığı, Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerinin kuvveden fiile dönüştüğü, kanunsuzlukların üzerine gidildiği bir ortamda huzur ve güven iklimini sabote etmeye yönelik hiçbir girişim kabul edilemezdir. Sosyal medya üzerinden oluşturulmaya çalışılan algıya, FETÖ hesaplarından yapılan kışkırtıcılığa itibar edilmemeli, resmî açıklamalar doğrultusunda hareket edilmelidir. Türkiye'nin güvensizlik temelinde yönlendirilmiş toplumsal tepkilerle karşı karşıya bırakılması girişimlerinin mutlaka önüne geçilmelidir.

Tarihi aktörlerin tarihin akışı içerisinde yerli yerine oturtulmasını tarihi olayların rövanşist duygulardan azade ibret ve kazananın haline dönüştürülmesi milli bir mesuliyettir.

Bu mesuliyet zararlı fikirlerle miyop gözlüklerle tarihe bakmamak çoğu zaman popülist siyasetin ideolojik tartışmalarla karaladığı tarih defterinde hakikatin izini sürmektir. Aksi takdirde parçalanmış benlikler, şizofrenik kimlikler ve bölünmüş toplum ile karşı karşıya kalmak kaçırılmaz olacaktır.

FON VURGUNUNDA ARINMA ÇAĞRISI

"Türkiye ekonomisinin istikrarını hedef alan bir kanunsuzlukla, piyasa bozucu işlem, manipülasyon, dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanmak suretiyle organize bir şekilde harama el uzatıldığı anlaşılmaktadır. Milletimizin helal tasarrufuna göz dikenlere hukuk zemininde en güçlü yaptırımlar kuşkusuz uygulanacaktır. Bunlar aklanma, arınma fırsatı olarak değerlendirilmelidir."

MİLLİYETÇİ PARTİLERE AÇIK DAVET

Siyasi ikballeri için kendisine oturacak masa arayanlar, milliyetçiliğin mukadderatını ise oturdukları masalarda meze yapanlar... Siz neyin ve nerenin milliyetçisisiniz? Kökü dışarda mahfillerin mutfağında hazırlanan sözlerle Türk milliyetçiliğini kirletenler... Milliyetçilik duruş ve şahsiyet meselesidir. Bunun için diyoruz ki Türk milliyetçiliğinin kalesi Milliyetçi Hareket Partisi'dir.

Kendisini Türk milliyetçisi akleden ülküdaşlarıma sesleniyorum. Kendinizi orada burada savurmayın. Yanlış yönde saf tutmayın. Gelin bir olalım...