Kaynak: Haber Merkezi

Hindistan’da seyir hâlindeki bir yolcu uçağında, yolculardan birine ait powerbankin aniden alev alması üzerine kabinde korku dolu anlar yaşandı. Olay, uçaktaki yolcular arasında paniğe neden oldu.

Kabin ekibi, alev alan powerbanke hızlı şekilde müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü. Olası riskleri değerlendiren pilotlar ise güvenlik tedbiri kapsamında uçuşu acil inişle sonlandırma kararı aldı.

Olayda yaralanan olup olmadığına ve uçağın hangi havalimanına iniş yaptığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.