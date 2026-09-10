Ankara'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasında 'abi' konumunda olan firari S.D., evindeki gizli bölmede saklanırken kıskıvrak yakalandı.

İçişleri Bakanlığı operasyona dair detayları aktardı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik başarılı bir operasyona daha imza attı. Aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen titiz takip ve istihbarat çalışmaları sonucunda, örgütün kritik isimlerinden firari S.D.'nin saklandığı adres tespit edildi.

Belirlenen adrese düzenlenen şok baskında polis ekipleri evde detaylı arama yaptı. Şüpheli şahıs, evde özel olarak hazırlanmış gizli bir bölmenin içinde saklanmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alındı.

'UĞUR' KOD ADIYLA EMNİYETE SIZMIŞ

Yakalanan S.D. hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve uzun süredir arandığı öğrenildi. Emniyet kaynaklarından alınan bilgilere göre; S.D.'nin örgüt içerisinde "Uğur" kod adını kullandığı ve FETÖ'nün Emniyet mahrem yapılanmasında 'örgüt abisi' düzeyinde faaliyet gösterdiği belirlendi. Ayrıca şüphelinin, örgütün kriptolu haberleşme ağı olan ByLock programı kullanıcısı olduğu da tespit edildi.