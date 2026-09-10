Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Kilosunu 400 TL'den satıyor: 5 dönümlük bahçede 300 bin lira kazanıyor

Kilosunu 400 TL'den satıyor: 5 dönümlük bahçede 300 bin lira kazanıyor

Bursa’da sebze üretiminde yaşadığı pazar kaybı ve zararın ardından farklı bir üretim modeline yönelen 66 yaşındaki çiftçi Mehmet Ali İnan,kendi yetiştirdiği fidelerle 5 dönümlük bahçesinde üretim yapıyor.Hasat sonrası işlediği ürünleri Türkiye’nin dört bir yanına gönderen İnan 300 bin lira kazanıyor

Kaynak: İHA
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Kilosunu 400 TL'den satıyor: 5 dönümlük bahçede 300 bin lira kazanıyor - Resim: 1

Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Bakırköy Mahallesi’nde yaşayan 66 yaşındaki çiftçi Mehmet Ali İnan, sebze yetiştiriciliğinde yaşadığı pazar kaybı ve zararın ardından farklı bir üretime yöneldi.

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Kilosunu 400 TL'den satıyor: 5 dönümlük bahçede 300 bin lira kazanıyor - Resim: 2

Daha önce biber ve domates başta olmak üzere dolmalık, çarliston, demre ve yağ biberi yetiştiren İnan, ürünlerini tarlada bırakmak zorunda kaldığı dönemin ardından ata tohumundan acı biber üretimine başladı.

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Kilosunu 400 TL'den satıyor: 5 dönümlük bahçede 300 bin lira kazanıyor - Resim: 3

İnan, üretim sürecine mart ayında kendi ürettiği ata tohumlarından fide yetiştirerek başlıyor. 5 dönümlük bahçesi için yaklaşık 35 bin fideyi kendisi yetiştiren İnan, dönüm başına 6 bin 500 ila 7 bin fide dikiyor.

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Kilosunu 400 TL'den satıyor: 5 dönümlük bahçede 300 bin lira kazanıyor - Resim: 4

5 DÖNÜMDE 35 BİN FİDE YETİŞTİYOR

İnan, kullandığı tohumların hibrit olmadığını belirterek köyde yıllardır kullanılan ata tohumu olduğunu ifade ediyor.

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Kilosunu 400 TL'den satıyor: 5 dönümlük bahçede 300 bin lira kazanıyor - Resim: 5

Kırmızı acı biberin tohumlarını her yıl kendi üretiminden ayıran İnan, bu sayede fide üretimi için ayrıca tohum satın almıyor.

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Kilosunu 400 TL'den satıyor: 5 dönümlük bahçede 300 bin lira kazanıyor - Resim: 6

Fidelerin yetişmesinin ardından tarlayı hazırlayan İnan, karık ve damlama sulama sistemini kuruyor.

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Kilosunu 400 TL'den satıyor: 5 dönümlük bahçede 300 bin lira kazanıyor - Resim: 7

Dikim aşamasında ise işçilerden destek alıyor. Yaklaşık 35 bin fidenin dikimi bir günde 14 kişinin çalışmasıyla gerçekleştiriliyor.

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Kilosunu 400 TL'den satıyor: 5 dönümlük bahçede 300 bin lira kazanıyor - Resim: 8

TARLADAN SOFRAYA UZANAN YOĞUN MESAİ

Biberler olgunlaşıp kızardığında köklerinden sökülerek önce tarlada bir süre kurutuluyor. Ardından seraya alınan biberler tamamen kurutuluyor.

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Kilosunu 400 TL'den satıyor: 5 dönümlük bahçede 300 bin lira kazanıyor - Resim: 9

Kurutma işleminin ardından biberlerin sapları temizleniyor. İnan, bu işlemi annesi ve zaman zaman yardıma gelen çocuklarıyla birlikte gerçekleştiriyor.

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Kilosunu 400 TL'den satıyor: 5 dönümlük bahçede 300 bin lira kazanıyor - Resim: 10

Saplarından ayrılan biberler daha sonra makinede çekilerek pul biber haline getiriliyor ve paketleniyor.

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Kilosunu 400 TL'den satıyor: 5 dönümlük bahçede 300 bin lira kazanıyor - Resim: 11

KİLOSUNU 400 LİRADAN SATIYOR

Sezonda ortalama 1 ton pul biber üreten İnan, ürünlerini Türkiye’nin dört bir yanına gönderiyor.

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Kilosunu 400 TL'den satıyor: 5 dönümlük bahçede 300 bin lira kazanıyor - Resim: 12

Gaziantep’e dahi acı biber gönderen İnan, çevredeki lokantalara da satış yapıyor. Müşterilerini bulmak için lokantaları gezdiğini belirten İnan, kendisini bilen işletmelere ürünlerini satıyor.

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Kilosunu 400 TL'den satıyor: 5 dönümlük bahçede 300 bin lira kazanıyor - Resim: 13

İnan, pul biberin kilosunu 400 liradan sattığını belirterek üretim sonunda kendisine yaklaşık 300 bin lira kaldığını söylüyor.

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Kilosunu 400 TL'den satıyor: 5 dönümlük bahçede 300 bin lira kazanıyor - Resim: 14

Ancak bu kazancın elde edilmesinde kendi emeğinin büyük payı bulunuyor. İnan, ekim, biçim ve işçilik giderlerinin ardından kalan miktarın yaklaşık 300 bin lira olduğunu ifade ederken, hasat, saplarından ayırma ve tarlada biberleri alt üst etme işlerinde dışarıdan işçi çalıştırmadığını belirtiyor.

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Kilosunu 400 TL'den satıyor: 5 dönümlük bahçede 300 bin lira kazanıyor - Resim: 15

Eşini yaklaşık 2,5 yıl önce kaybeden İnan, annesiyle birlikte yaşamını sürdürürken üretimini de ailesinin desteğiyle devam ettiriyor.

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