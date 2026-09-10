Kilosunu 400 TL'den satıyor: 5 dönümlük bahçede 300 bin lira kazanıyor

Ancak bu kazancın elde edilmesinde kendi emeğinin büyük payı bulunuyor. İnan, ekim, biçim ve işçilik giderlerinin ardından kalan miktarın yaklaşık 300 bin lira olduğunu ifade ederken, hasat, saplarından ayırma ve tarlada biberleri alt üst etme işlerinde dışarıdan işçi çalıştırmadığını belirtiyor.