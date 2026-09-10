Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Bakırköy Mahallesi’nde yaşayan 66 yaşındaki çiftçi Mehmet Ali İnan, sebze yetiştiriciliğinde yaşadığı pazar kaybı ve zararın ardından farklı bir üretime yöneldi.
Kilosunu 400 TL'den satıyor: 5 dönümlük bahçede 300 bin lira kazanıyor
Bursa’da sebze üretiminde yaşadığı pazar kaybı ve zararın ardından farklı bir üretim modeline yönelen 66 yaşındaki çiftçi Mehmet Ali İnan,kendi yetiştirdiği fidelerle 5 dönümlük bahçesinde üretim yapıyor.Hasat sonrası işlediği ürünleri Türkiye’nin dört bir yanına gönderen İnan 300 bin lira kazanıyorKaynak: İHA
Daha önce biber ve domates başta olmak üzere dolmalık, çarliston, demre ve yağ biberi yetiştiren İnan, ürünlerini tarlada bırakmak zorunda kaldığı dönemin ardından ata tohumundan acı biber üretimine başladı.
İnan, üretim sürecine mart ayında kendi ürettiği ata tohumlarından fide yetiştirerek başlıyor. 5 dönümlük bahçesi için yaklaşık 35 bin fideyi kendisi yetiştiren İnan, dönüm başına 6 bin 500 ila 7 bin fide dikiyor.
5 DÖNÜMDE 35 BİN FİDE YETİŞTİYOR
İnan, kullandığı tohumların hibrit olmadığını belirterek köyde yıllardır kullanılan ata tohumu olduğunu ifade ediyor.
Kırmızı acı biberin tohumlarını her yıl kendi üretiminden ayıran İnan, bu sayede fide üretimi için ayrıca tohum satın almıyor.
Fidelerin yetişmesinin ardından tarlayı hazırlayan İnan, karık ve damlama sulama sistemini kuruyor.
Dikim aşamasında ise işçilerden destek alıyor. Yaklaşık 35 bin fidenin dikimi bir günde 14 kişinin çalışmasıyla gerçekleştiriliyor.
TARLADAN SOFRAYA UZANAN YOĞUN MESAİ
Biberler olgunlaşıp kızardığında köklerinden sökülerek önce tarlada bir süre kurutuluyor. Ardından seraya alınan biberler tamamen kurutuluyor.
Kurutma işleminin ardından biberlerin sapları temizleniyor. İnan, bu işlemi annesi ve zaman zaman yardıma gelen çocuklarıyla birlikte gerçekleştiriyor.
Saplarından ayrılan biberler daha sonra makinede çekilerek pul biber haline getiriliyor ve paketleniyor.
KİLOSUNU 400 LİRADAN SATIYOR
Sezonda ortalama 1 ton pul biber üreten İnan, ürünlerini Türkiye’nin dört bir yanına gönderiyor.
Gaziantep’e dahi acı biber gönderen İnan, çevredeki lokantalara da satış yapıyor. Müşterilerini bulmak için lokantaları gezdiğini belirten İnan, kendisini bilen işletmelere ürünlerini satıyor.
İnan, pul biberin kilosunu 400 liradan sattığını belirterek üretim sonunda kendisine yaklaşık 300 bin lira kaldığını söylüyor.
Ancak bu kazancın elde edilmesinde kendi emeğinin büyük payı bulunuyor. İnan, ekim, biçim ve işçilik giderlerinin ardından kalan miktarın yaklaşık 300 bin lira olduğunu ifade ederken, hasat, saplarından ayırma ve tarlada biberleri alt üst etme işlerinde dışarıdan işçi çalıştırmadığını belirtiyor.
Eşini yaklaşık 2,5 yıl önce kaybeden İnan, annesiyle birlikte yaşamını sürdürürken üretimini de ailesinin desteğiyle devam ettiriyor.