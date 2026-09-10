Kaynak: Haber Merkezi

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ardından partiye katılan yeni belediye başkanları açıklandı.

İzmir'in Foça ilçesinde CHP'den belediye başkanı seçilen Saniye Bora Fıçı da AK Parti'ye katılan isimler arasında yer aldı.

ROZETİNİ ERDOĞAN TAKTI

Saniye Bora Fıçı'nın AK Parti'ye katılmasının ardından rozeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takıldı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Foça'nın yanı sıra Kayseri'de CHP'den istifa eden Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser ile Akkışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun'un da partiye katıldığını açıkladı.

Muş'un Sungu Belediyesi'nin Yeniden Refah Partili Belediye Başkanı Burhan Sayılgan da AK Parti'ye katıldı.

Böylece toplam 4 belediye başkanı AK Parti'ye geçti.

AK PARTİ İZMİR İL BAŞKANI BİLAL SAYGILI’NIN PAYLAŞIMI

Foça Belediye Başkanımız Saniye Bora Fıçı, AK Parti Genel Merkezimizde gerçekleştirilen törende Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın rozet takdimiyle AK Parti ailemize katıldı.

Saniye Bora Fıçı Başkanımıza ailemize hoş geldiniz diyor; Foça'mız adına başlayan bu yeni dönemin hayırlı olmasını diliyorum.

Foça'nın kronikleşmiş sorunlarının çözümünden turizm ve altyapı başta olmak üzere ilçemizin ihtiyaç duyduğu yatırımlara kadar geniş bir alanda omuz omuza çalışacağız. Devam eden projelerin güçlendirilmesi, yeni yatırımların hayata geçirilmesi ve hizmetlerin kesintisiz sürdürülmesi için Foça'nın ihtiyaçlarını yakından takip edeceğiz.

Eserin, hizmetin ve yatırımın merkezde olduğu bu yeni sürecin Foça'mıza, İzmir'imize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.

FOÇA'DA VATANDAŞLAR TOPLANDI

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'nın AK Parti'ye katılmasının ardından ilçede toplanan vatandaşlar, Fıçı'nın parti değiştirme kararına tepki gösterdi.

İZMİR'DE SAYI 3'E YÜKSELDİ

Fıçı'nın AK Parti'ye geçmesiyle İzmir'de AK Parti'nin yönettiği belediye sayısı 3'e yükseldi.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Menemen Belediyesi AK Parti yönetiminde kalmıştı. Menderes'te ise Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan başkan vekili seçimini AK Parti'nin adayı Asuman Şen kazanmıştı.

Foça'da 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin adayı olan Saniye Bora Fıçı, yüzde 49,6 oy oranıyla belediye başkanı seçilmişti.