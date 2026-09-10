Türkiye istihdam piyasasındaki en güncel veriler ve resmi göstergeler, gelir dağılımında ezber bozan bir tabloyu ortaya koydu. Aylık kazancı 500 bin TL’ye ulaşan uzman doktorlar, CEO’lar ve kaptan pilotlar zirvedeki yerini korudu.
Türkiye'de 500 bin TL maaş veriyorlar: Zirvedeki meslekler belli oldu
Türkiye istihdam piyasasındaki en güncel veriler ve resmi göstergeler, gelir dağılımında ezber bozan bir tabloyu ortaya koydu. Aylık kazancı 500 bin TL’ye ulaşan meslekler dikkat çekiyor.Gülsüm Hülya Sundu
İstihdam piyasasından derlenen son verilere göre Türkiye'de en yüksek aylık kazancı elde eden meslek gruplarının başında, yüksek sorumluluk gerektiren stratejik pozisyonlar ve uzmanlık alanları geliyor.
Özel sektördeki kurumsal devlerin yönetim katı ile tıp dünyasının spesifik branşlarında aylık gelirler performansa ve sözleşme şartlarına bağlı olarak 500.000 TL ve üzerine kadar çıkabiliyor.
Sektörel bazda öne çıkan en yüksek gelirli meslek grupları ve aylık kazanç skalası şu şekilde biçimleniyor:
Uzman Doktorlar ve Cerrahlar: Özel hastane sözleşmeleri, ameliyat yoğunluğu ve özellikle kalp-damar ile beyin cerrahisi gibi hassas alanlardaki tecrübeye bağlı olarak 180.000 TL ile 500.000 TL arasında kazanç sağlıyor.
Üst Düzey Yöneticiler (CEO, CFO): Şirket ölçeği, yıl sonu başarı primleri ve hisse opsiyonlarıyla birlikte üst düzey yöneticilerin aylık paketi 150.000 TL ile 500.000 TL bandında seyrediyor.
Kaptan Pilotlar: Uçuş tecrübesi, kıdem ve uluslararası hat yoğunluğu gibi kriterlerle aylık gelirler 120.000 TL ile 480.000 TL seviyelerinde gerçekleşiyor.
Noterler: Bulundukları bölgenin ticari sirkülasyonu ve günlük resmi işlem hacmine paralel olarak 110.000 TL ile 456.000 TL arasında gelir elde ediyor.
Yapay Zeka ve Yazılım Uzmanları: Küresel şirketlere uzaktan (remote) hizmet veren ve döviz bazlı sözleşme yapan uzmanların geliri 80.000 TL ile 350.000 TL+ sınırına dayanıyor.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri de piyasadaki bu kazanç tablosunu destekler nitelikte.
Lisans mezunlarının işgücü piyasasındaki durumunu inceleyen resmi araştırmalara göre; Türkiye'de aylık ortalama kazancı en yüksek olan bölüm açık ara Pilotaj oldu.
Pilotajı sırasıyla Matematik Mühendisliği, Uzay Mühendisliği ve Uçak Mühendisliği takip ederek teknoloji ve havacılık odaklı kariyerlerin gelir potansiyelini gözler önüne serdi.
Kamu tarafında ise maaş skalaması kanunla belirlenmiş derece, kademe ve ek gösterge sistemine dayanıyor.
Lisans düzeyindeki kamu personeli adaylarının KPSS maratonuyla adım attığı devlet kademelerinde; üst düzey bürokratlar, mülki idare amirleri, müfettişler, uzman hekimler ve profesör kadrosundaki akademisyenler kamunun en yüksek maaş diliminde yer almayı sürdürüyor.