Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Türkiye'de 500 bin TL maaş veriyorlar: Zirvedeki meslekler belli oldu

Türkiye'de 500 bin TL maaş veriyorlar: Zirvedeki meslekler belli oldu

Türkiye istihdam piyasasındaki en güncel veriler ve resmi göstergeler, gelir dağılımında ezber bozan bir tabloyu ortaya koydu. Aylık kazancı 500 bin TL’ye ulaşan meslekler dikkat çekiyor.

Gülsüm Hülya Sundu Gülsüm Hülya Sundu
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Türkiye'de 500 bin TL maaş veriyorlar: Zirvedeki meslekler belli oldu - Resim: 1

Türkiye istihdam piyasasındaki en güncel veriler ve resmi göstergeler, gelir dağılımında ezber bozan bir tabloyu ortaya koydu. Aylık kazancı 500 bin TL’ye ulaşan uzman doktorlar, CEO’lar ve kaptan pilotlar zirvedeki yerini korudu.

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Türkiye'de 500 bin TL maaş veriyorlar: Zirvedeki meslekler belli oldu - Resim: 2

İstihdam piyasasından derlenen son verilere göre Türkiye'de en yüksek aylık kazancı elde eden meslek gruplarının başında, yüksek sorumluluk gerektiren stratejik pozisyonlar ve uzmanlık alanları geliyor.

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Türkiye'de 500 bin TL maaş veriyorlar: Zirvedeki meslekler belli oldu - Resim: 3

Özel sektördeki kurumsal devlerin yönetim katı ile tıp dünyasının spesifik branşlarında aylık gelirler performansa ve sözleşme şartlarına bağlı olarak 500.000 TL ve üzerine kadar çıkabiliyor.

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Türkiye'de 500 bin TL maaş veriyorlar: Zirvedeki meslekler belli oldu - Resim: 4

Sektörel bazda öne çıkan en yüksek gelirli meslek grupları ve aylık kazanç skalası şu şekilde biçimleniyor:

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Türkiye'de 500 bin TL maaş veriyorlar: Zirvedeki meslekler belli oldu - Resim: 5

Uzman Doktorlar ve Cerrahlar: Özel hastane sözleşmeleri, ameliyat yoğunluğu ve özellikle kalp-damar ile beyin cerrahisi gibi hassas alanlardaki tecrübeye bağlı olarak 180.000 TL ile 500.000 TL arasında kazanç sağlıyor.

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Türkiye'de 500 bin TL maaş veriyorlar: Zirvedeki meslekler belli oldu - Resim: 6

Üst Düzey Yöneticiler (CEO, CFO): Şirket ölçeği, yıl sonu başarı primleri ve hisse opsiyonlarıyla birlikte üst düzey yöneticilerin aylık paketi 150.000 TL ile 500.000 TL bandında seyrediyor.

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Türkiye'de 500 bin TL maaş veriyorlar: Zirvedeki meslekler belli oldu - Resim: 7

Kaptan Pilotlar: Uçuş tecrübesi, kıdem ve uluslararası hat yoğunluğu gibi kriterlerle aylık gelirler 120.000 TL ile 480.000 TL seviyelerinde gerçekleşiyor.

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Türkiye'de 500 bin TL maaş veriyorlar: Zirvedeki meslekler belli oldu - Resim: 8

Noterler: Bulundukları bölgenin ticari sirkülasyonu ve günlük resmi işlem hacmine paralel olarak 110.000 TL ile 456.000 TL arasında gelir elde ediyor.

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Türkiye'de 500 bin TL maaş veriyorlar: Zirvedeki meslekler belli oldu - Resim: 9

Yapay Zeka ve Yazılım Uzmanları: Küresel şirketlere uzaktan (remote) hizmet veren ve döviz bazlı sözleşme yapan uzmanların geliri 80.000 TL ile 350.000 TL+ sınırına dayanıyor.

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Türkiye'de 500 bin TL maaş veriyorlar: Zirvedeki meslekler belli oldu - Resim: 10

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri de piyasadaki bu kazanç tablosunu destekler nitelikte.

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Türkiye'de 500 bin TL maaş veriyorlar: Zirvedeki meslekler belli oldu - Resim: 11

Lisans mezunlarının işgücü piyasasındaki durumunu inceleyen resmi araştırmalara göre; Türkiye'de aylık ortalama kazancı en yüksek olan bölüm açık ara Pilotaj oldu.

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Türkiye'de 500 bin TL maaş veriyorlar: Zirvedeki meslekler belli oldu - Resim: 12

Pilotajı sırasıyla Matematik Mühendisliği, Uzay Mühendisliği ve Uçak Mühendisliği takip ederek teknoloji ve havacılık odaklı kariyerlerin gelir potansiyelini gözler önüne serdi.

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Türkiye'de 500 bin TL maaş veriyorlar: Zirvedeki meslekler belli oldu - Resim: 13

Kamu tarafında ise maaş skalaması kanunla belirlenmiş derece, kademe ve ek gösterge sistemine dayanıyor.

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Türkiye'de 500 bin TL maaş veriyorlar: Zirvedeki meslekler belli oldu - Resim: 14

Lisans düzeyindeki kamu personeli adaylarının KPSS maratonuyla adım attığı devlet kademelerinde; üst düzey bürokratlar, mülki idare amirleri, müfettişler, uzman hekimler ve profesör kadrosundaki akademisyenler kamunun en yüksek maaş diliminde yer almayı sürdürüyor.

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Türkiye'de 500 bin TL maaş veriyorlar: Zirvedeki meslekler belli oldu - Resim: 15
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