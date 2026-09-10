Kaynak: Haber Merkezi

Ersoy'a yöneltilen suçlamalar arasında nitelikli cinsel saldırı, suç örgütü kurma ve uyuşturucu temin etme gibi ciddi iddialar bulunuyor. Hazırlanan iddianamede tam 11 kadın mağdur sıfatıyla yer alırken, Ersoy'un bulunduğu konumu kullanarak örgüt üyesi şüphelilerin televizyon programlarına katılımını sağlayıp menfaat elde ettiği öne sürülüyor.

11 KADIN MAĞDUR OLARAK YER ALDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 96 sayfalık iddianamede 11 kadın mağdur olarak yer aldı. Mehmet Akif Ersoy, Ahmet Göçmez, Mustafa Manaz, Nurullah Mahmut Dündar, Taner Çağlı, Tolga Aykut ve Ufuk Tetik ise şüpheli olarak gösterildi.

PARTİLERDE UYUŞTURUCU KULLANIMI İDDİASI

İddianameye göre soruşturma, 2 Kasım 2025’te İstanbul İl Jandarma Komutanlığına yapılan ihbar üzerine başlatıldı. İhbarda Mehmet Akif Ersoy, Ela Rumeysa Cebeci ve Merve Sarı’nın uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandıkları, Ersoy’un düzenlediği eğlence organizasyonlarında uyuşturucu ve uyarıcı madde temin ettiği ve bazı kadınlara da bu maddeleri kullandırdığı öne sürüldü.





VEYİS ATEŞ İLE AYNI SORUŞTURMA

Eski sunucu Veyis Ateş'te aynı soruşturma kapsamında tutuklanan ancak daha sonra dosyası ayrılarak ilk duruşmada tahliye edilen Veyis Ateş'in ardından, gözler Mehmet Akif Ersoy'un vereceği ifadeye ve mahkemeden çıkacak karara çevrilmiş durumda.

20:34 MAHKEMEDEN KARAR

Mahkeme heyeti Ufuk Tetik’in tahliyesine karar verdi. Mehmet Akif Ersoy ile Mustafa Manaz’ın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

VEYİS ATEŞ'TEN İLK YORUM: BİLDİĞİMİZİ ANLATACAĞIZ

7 Eylül’de başka bir dava kapsamında tahliye edilen eski Habertürk Müdürü Veyis Ateş de tanık sıfatıyla duruşmaya geldi. Ateş, adliyede gazetecilere “Bildiğimizi, gördüğümüzü anlatacağız” dedi.

YAYIN YASAĞI KALDIRILDI





Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, "Alsalar iyi olurdu" dedi, duruşmadaki basın ve izleyici yasağı kaldırıldı

DAVADA ŞOK İFADE: HER ŞEYİ KENDİ İSTEĞİMLE YAPTIM





Mehmet Akif davasında mağdur sıfatıyla ifade veren Burcu Akyüz, evdeki olayların kendi rızasıyla gerçekleştiğini belirterek şikayetçi olmadığını açıkladı.

'UYUŞTURUCUYU MEHMET AKİF GETİRDİ'





Davada mağdur sıfatıyla ifade veren Dilara Yıldız: “Taner’in teknesinde ilk gün uyuşturucu kullandık. Şikayetçi değilim, uyuşturucuyu Mehmet Akif getirmişti. Olanları hatırlıyorum, her şey rızamla.”



MELTEM ACET'TEN DAVADAN ÇEKİLME TALEBİ:





Meltem Acet cephesi, soruşturma sürecinde gerçek dışı ve iftira niteliğinde beyanlarda bulundukları gerekçesiyle gizli tanık Tarık Tanca ve Reyhan Köse hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na resmi suç duyurusunda bulundu.



ERSOY: İLK OLARAK VEYİS ATEŞ İLE KULLANDIM





Gazeteci Muratcan Altuntoprak'ın haberine göre Ersoy, gizli tanık “kanarya”nın beyanının doğru kabul edildiğini iddia etti.

Mehmet Akif Ersoy savunmasında şunlara değindi: “Ben buradaki kızlarla buluşuyordum. Bu buluşmalarda maalesef hata yapmışızdır. Ben kendime ok kadar dikkat ediyorum ki kimse beni görmesin diye Veyis Ateş bana iftira ediyor. Benim kullandığım doğrudur. Dedektiflik yapan olursa beni görmüştür doğrudur. Bunların pek çoğu Ahmet’in getirdiğidir.

Benim zaten böyle şeyi almam mümkün değil. Çok üzgünüm çok mahçubum. Özür diliyorum. Ben uyuşturucuyu almıyordum. Ortamda olunca kullanıyordum. Melekler mi gönderdi bunu? Ben ilk olarak Veyis Ateş ile kullandım o getirdi. Serap diye bir arkadaşım düzenli olarak alıyordu. Ahmet getiriyordu. Para alışverişi yoktu. Biri getiriyor bulduğumuz zaman kullanıyorduk. Kimseye zorla kullandırmadım. Kullandığını bildiğim insanların yanında bile kullandığımı söylemiyordum. Sorana ne münasebet diyordum.”

TUTUKLU SANIKLARIN TUTUKLULUKLARININ DEVAMI TALEP EDİLDİ



Duruşma savcısı tutukluluğa ilişkin mütalaasını açıkladı. Savcı, Mehmet Akif Ersoy, Ufuk Tetik ve Mustafa Manaz’ın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Ayrıntılar gelecek...







