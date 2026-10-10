Kaza, bugün saat 11.30 sıralarında Ağa Mahallesi’nde doğalgaz ekiplerinin yürüttüğü ana boru hattı çalışması sırasında gerçekleşti. Ömer Poyraz yönetimindeki iş makinesi, henüz bilinmeyen bir nedenle çalışma yapılan bölgede açılan çukura düştü. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, çukura düşen iş makinesi, yapılan çalışmaların ardından kurtarıcı yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Doğalgaz çalışmasında iş makinesi çukura düştü
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Kaynak: DHA
Isparta’nın Eğirdir ilçesinde doğalgaz ana boru hattı çalışması yapılırken kazılan çukura iş makinesi düştü.
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