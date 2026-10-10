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Kaynak: Haber Merkezi

Ataşehir Başkanvekili Murat Güneş ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in tutuklanması sonrası yapılan başkanvekilliği seçimini AKP'nin adayı kazandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Eyüpsultan Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’in de bulunduğu 13 kişi tutuklanırken, belediye başkan vekilliği seçimi bugün gerçekleştirildi.

Seçim günü çok sayıda polis ve TOMA’lar belediye binası çevresine konuşlandı, gazeteciler belediye binasına alınmadı.

Seçimin ilk turunda CHP-YENİ Parti'nin adayı Cafer Parlak 21 oy alırken, Cumhur İttifakı'nın adayı Muhammed Çakır 15 oy aldı.

İkinci turda da Parlak 21 oy alarak seçimi önde tamamladı.

ÜÇÜNCÜ TURDA MECLİS’TE GERİLİM YÜKSELDİ

Üçüncü turda Parlak 18 oy aldı. AK Parti’nin adayı Muhammed Çakır da 18 oy aldı. Meclis'te gerilim yükseldi iki grup üyeleri birbirlerinin üzerine yürüdü.

ATAŞEHİR CHP’DE KALDI

Dördüncü turda ise CHP ve YENİ Parti’nin adayı Cafer Parlak 19 oy aldı. AKP'nin adayı Muhammet Çakır ise 16 geçerli oy aldı. Böylece Cafer Parlak başkan vekili seçildi.

ATAŞEHİR BELEDİYESİ AK PARTİ'YE GEÇTİ

Ataşehir Başkanvekili Murat Güneş ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in tutuklanmasının ardından yapılan başkanvekilliği seçimini AK Parti'nin adayı kazandı.

Ataşehir Belediyesi'nde başkan vekilliği seçiminin dördüncü turunda AK Parti ve MHP'nin adayı Serdar Orhan 18 oy alarak başkan vekili seçildi.

CHP ve Yeni Parti grupları seçime katılmadı ve aday çıkarmadı.